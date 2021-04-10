霸氣！90隻龍鳳鈪掛頸　美女新娘淡定微笑　網民震驚：頸椎超強！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-10 19:23

結婚前不少新娘子都會悉心護膚及保持身型，務求以最美一面示人，不過除了扮靚，更可能要鍛煉一下頸椎的承受能力！一組婚禮攝影的照片近日在facebook熱傳，只見相片中的新娘頸部掛上近90隻龍鳳鈪，但她一直從容地露出淡定笑容，令網民不禁慨嘆：「想嫁得好一定去做Gym練頸椎！」

相片中的新娘頸部戴上近90隻龍鳳鈪，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎！（微博圖片）

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該輯照片由內地1間婚禮攝影公司拍攝，並放在微博上載宣傳照，從照片可見，新娘按照中國傳統習俗，將收到的所有龍鳳鈪全掛在頸上，目測有80多至90隻，差不多完全遮蓋了她的上半身，而其頸上亦另有大金牌，霸氣與豪氣十足！不過最令人佩服的是，新娘頸部仍然挺直，完全沒有龍鳳鈪的重量影響，更淡定地露出幸褔的笑容，似在說繼續加重也沒問題，而身旁的新郎的頸上亦有近10條金鏈，一對新人甜蜜地迎接大家的祝褔。

有網民笑言新娘應該頗「硬頸」，擁有強壯的頸椎才能戴得上如此多金飾，「睇相都覺得重」，但亦有網民質疑金飾的真假，如「真金嘅受得起咩？」、「睇條絲帶就知幾輕，不過未必係膠嘅」。更多爆笑網民留言▼▼▼

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