婆婆拿3大袋重物迷路　2位中學生幫手拎仲送回家　網民：好有愛

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-17 17:51

「好想讚下呢2個小朋友！」有網民分享指，日前放工回家，遇到1位婆婆提着3大袋重物，樓主二話不說幫忙，及後2名剛放學經過的中學生加入，並送迷路的婆婆回家，雖然其間婆婆走錯路，但學生都願意護送到最後。樓主在網上分享這宗好人好事，希望通知其所屬中學，以讚揚他們的「超好品行」。 事件火速在網上瘋傳，樓主接受《香港01》查詢時表示，所屬中學的校長已和她聯絡，透露2名學生一直參與義工服務，「佢哋知道係應該做的事」，學校為他們感到鼓舞。

網民何小姐在facebook分享一則好人好事，表示遇上2名熱心中學生，二話不說替婆婆拿重物回家。（fb圖片）

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網民何小姐周四（15日）在facebook分享這件好人好事，直言要好好讚揚這2位中學生▼▼▼

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何小姐在帖文中指，留意到2位年輕人就讀小西灣衛理中學四年級生，大讚他們有禮貌，又樂於助人，「點先可以畀佢哋學校知？你兩個學生有超好品行，隔住個口罩都覺得佢哋好靚仔」。

帖文隨即引起網上熱議，網民都大讚2位男生好有愛，相信他們將來前途無限，亦有逾500人幫忙轉發，希望能「推」到學校看到。何小姐其後接受《香港01》訪問表示，相信當時2位學生哥只是放學經過，送婆婆回家連同走錯路，大家都花了約20分鐘。她又指收到衛理中學校長來電，表示已知悉事件，透露2位同學一直都有參與義工服務，「佢哋知道係應該做的事」，又指學校上下都感到鼓舞，將會表揚他們的行為。

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼

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