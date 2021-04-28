綠置居2021｜6類人不可申請！啟鑽苑申請10大須知　做錯呢樣DQ

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-28 12:00

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／房委會／綠表置居計劃／申請資格／價錢／圖則平面圖／居屋2020】黃大仙鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」預計2021年5月開始申請，將以市價五折發售，售價由118萬元至385萬元，中籤者最低只需約6萬元首期便有機會上車，該項目引起網民熱論，不少合符綠表資格的巿民亦擬申請。 究竟如何申請綠置居2021？哪5類人合資格？去年申請了居屋2020的綠表申請者，如何知道自己是否自動參加今次綠置居項目？以下申請10大須知一一話你知，留請如做錯這件事，將會被DQ！

先看綠置居2021鑽石山選址、預計售價及各樓宇命名▼▼▼

再看啟鑽苑申請、攪珠及揀樓銷售時間表▼▼▼

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「啟鑽苑」共有5幢樓宇，其中啟宏閣（第1座）及啟雋閣（第2座）仍屬出租公屋，而綠置居項目分別是「啟池閣（第3座）」、「啟濤閣（第4座）」及「啟湖閣（第5座）」，可提供2112個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184呎）至約44.7平方米（約481呎 ）不等，預計2021年5月推售，2024年第一季入伙；項目單位將以典型公屋標準出售。

綠置居申請10大須知

至於申請方法、申請資格、費用，以下10大須知申請前可先看一看。另外，「居屋2020」有效綠表申請者如曾在申請表上，表明同意將其申請保留至緊接推出的下一個資助出售單位銷售計劃，會自動獲納入「綠置居2021」銷售計劃，但謹記別做錯以下這件事，否則會被取消申請資格！

即睇綠置居申請資格、方法、費用、免DQ須知▼▼▼

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同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼

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同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。