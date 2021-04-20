口罩減價｜港產Vannex Mask周年優惠　$30/50個Level 3成人口罩

【口罩／Vannex Mask／優惠】沒有最低，只有更低，香港製造的口罩跌破不足1元1個！Vannex Mask在facebook專頁公布1周年優惠，包括成人ASTM F2100 Level 3口罩，最平30元50個，即6毫子就有1個口罩。上述優惠只限4間門市現場選購，網上商店沒有提供，每款限量1000盒，每人限購10盒，售完即止。