口罩減價｜港產Vannex Mask周年優惠　$30/50個Level 3成人口罩

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【口罩／Vannex Mask／優惠】沒有最低，只有更低，香港製造的口罩跌破不足1元1個！Vannex Mask在facebook專頁公布1周年優惠，包括成人ASTM F2100 Level 3口罩，最平30元50個，即6毫子就有1個口罩。上述優惠只限4間門市現場選購，網上商店沒有提供，每款限量1000盒，每人限購10盒，售完即止。

Vannex Mask在facebook專頁公布1周年優惠，包括成人ASTM F2100 Level 3口罩，最平30元50個。（Vannex Mask FB圖片）

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門市地址：

Vannex Mask 旺角門市

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地舖B （港鐵旺角站E2出口，銀行中心廣場對面）

營業時間：每天中午12:00-晚上9:00

Vannex Mask 大埔門市

地址：大埔寶湖花園商場2樓212舖（海港酒家對面）

營業時間：每天10:30am-19:30pm

Vannex Mask 屯門分店

店舖地址：屯門時代廣場(南翼) 3樓37號舖

營業時間：每天11:00am – 7:30pm

Vannex Mask 沙田分店

店舖地址：沙田廣場 3樓 27D舖

營業時間：每天早上11:00 – 晚上7:30

消委會30款口罩測試　一文睇清10款5星之選　1款過濾效能不達標
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有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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