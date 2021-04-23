冷鋒下周到落7日雨！天文台料氣溫跌至呢個數｜教你5招快速乾衣

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／熱】天文台表示，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣；另外，一道微弱冷鋒會在下周中期抵達廣東，該區有幾陣驟雨。

夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。