消費券│八達通點解要用第二張卡申請？8大隱藏收費！唔用都要收錢

【5000元電子消費券／八達通octopus 3000元儲值上限／隱藏收費／不常用八達通】政府$5000消費券計劃預料7月接受登記申請，八達通是其中一個協助推行的支付工具，而八達通亦可以用6個方法把儲值限額提升至3000元，以方便使用消費券。不過八達通近日向用戶發電郵講述以八達通申領消費券的新限制，更建議可選用另一張八達通卡領取消費券，究竟為什麼呢？

另外，現時八達通應用廣泛，除了實體卡還有電子領域，連iPhone、Apple Watch都可以透過Apple Pay進行八達通交易，可算方便。不過提提大家，如果八達通卡長期無使用，會每年收取行政費，亦有一些「隱藏」收費。