女司機4分鐘倒後泊好貨櫃車惹網民哄動　真身是230萬粉絲網紅

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「女司機」不時被網民視為帶有負面評價的代名詞，不過巴西1名女司機成功為姊妹們平反！居於巴西的希娜（Sheila Bellaver）是駕駛貨櫃車的職業司機。近日網上流傳她的駕車短片，她在片中示範操控貨櫃車倒後泊車，過程超淡定，而且泊位十分精準，令網民紛紛表示驚訝。

希娜（Sheila Bellaver）在短片中示範操控貨櫃車倒後泊位，過程淡定，完全是她的日常工作！（網上短片截圖）

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希娜在短片中駕駛貨櫃車抵達目的地之後，就開始預留空間倒車，她在倒車期間不斷觀察車輛四周，看起來駕輕就熟之餘亦都十分淡定，幾分鐘就成功將車泊到貨倉的深處的泊位內，讓工人們可以安排落貨。

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原來希娜是駕駛貨櫃車的網紅，IG帳戶有多達多達178.7萬名粉絲，其YouTube頻道訂閱者更多達231萬。留有金色長髮的希娜打扮性感，身材相關引人注目，而且樣子亦十分迷人，與予人豪邁形象的貨櫃車司機有極大反差，相信這也成為她大受歡迎的原因之一！

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