10個好聽E字頭英文名　Emma夠迷人　古靈精怪男生最啱呢個名

撰文：卡洛兒
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【改英文名 / 嬰兒 / E字頭】「E」字開頭的英文名，你會想到哪個名？相信不少人會第一時間想起香港歌手陳奕迅的英文名Eason。於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道推介各字母開頭的好聽英文名，今次介紹了10個「E」字頭名字，當中Edward和Earl都有王室的味道，而古靈精怪的男生就最適合改這個名字！
10個E字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）
10個E字頭好聽英文名：
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同場加映：10個D字頭的好聽英文名
10個D字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）
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【本文獲YouTube頻道「Mr Yang楊家成」授權】
「Mr Yang楊家成」介紹10個「C」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）
10個C字頭好聽英文名：
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「Mr Yang楊家成」介紹8個「B」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）
8個B字頭好聽英文名：
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A字頭英文名000：「Mr Yang楊家成」不時都會在YouTube頻道，推介各字母開頭的好聽英文名，今次就由「A」字頭出發。（YouTube影片截圖）
10個A字頭好聽英文名：
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