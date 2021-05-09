10個好聽E字頭英文名　Emma夠迷人　古靈精怪男生最啱呢個名

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【改英文名 / 嬰兒 / E字頭】「E」字開頭的英文名，你會想到哪個名？相信不少人會第一時間想起香港歌手陳奕迅的英文名Eason。於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道推介各字母開頭的好聽英文名，今次介紹了10個「E」字頭名字，當中Edward和Earl都有王室的味道，而古靈精怪的男生就最適合改這個名字！

10個E字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

10個E字頭好聽英文名：

+4
+4
+4

同場加映：10個D字頭的好聽英文名

10個D字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）

+4
+4
+4

【本文獲YouTube頻道「Mr Yang楊家成」授權】

【改英文名】10個男女合用中性名字　呢個名男生用就帥女生用就乖
10個令外國人一秒尷尬英文名　John解作馬桶　這些名字藏性暗示
盤點10個J字頭好聽英文名　有個更代表財富與顏值結合！
8個B字頭好聽英文名　Brian係帥氣書生　叫這個名有戰鬥格
10個C字頭好聽英文名　Carl有「自由人」意思　呢個名代表完美
網民眼中20個奇怪英文名　叫Smile、Pure好尷尬　CDEF可以點讀？
10個A字頭好聽英文名　叫呢個名全是大美女　最後一個聰明有文化

「Mr Yang楊家成」介紹10個「C」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）

10個C字頭好聽英文名：

+4
+4
+4

「Mr Yang楊家成」介紹8個「B」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）

8個B字頭好聽英文名：

+3
+3
+3

A字頭英文名000：「Mr Yang楊家成」不時都會在YouTube頻道，推介各字母開頭的好聽英文名，今次就由「A」字頭出發。（YouTube影片截圖）

10個A字頭好聽英文名：

+4
+4
+4
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。