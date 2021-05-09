10個好聽E字頭英文名　Emma夠迷人　古靈精怪男生最啱呢個名

【改英文名 / 嬰兒 / E字頭】「E」字開頭的英文名，你會想到哪個名？相信不少人會第一時間想起香港歌手陳奕迅的英文名Eason。於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道推介各字母開頭的好聽英文名，今次介紹了10個「E」字頭名字，當中Edward和Earl都有王室的味道，而古靈精怪的男生就最適合改這個名字！