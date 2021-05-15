台灣疫情｜民眾搶糧都唔買「雙響泡」杯麵　網民一語道破公認原因

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-15 19:30

【台灣疫情／新冠肺炎／雙響泡／公認難吃泡麵】台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（14日）1天確診案例達破紀錄的180宗，新北市及台北市即調升至第三級防疫警戒。當地民眾進入搶糧抗疫狀態，但有不少網民留意到2種食品無人搶購，分別是三色豆和「雙響泡」杯麵。港人對這款品牌的杯麵較陌生，但它在台灣卻大有名堂，皆因早被網民列為「公認最難吃泡麵」，是台灣著名討論區PTT的「鄉民共識」。其實早有網民分享這款杯麵有多難吃，笑言程度已直達「難吃到我直接失憶」。

有網民拍照證明雙響泡杯麵就算搶糧潮期間，貨架上依然存貨。（PTT圖片）

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台網民熱議搶購潮下2大「貨源充足」的商品，其中之一的三色豆（栗米、紅蘿蔔和青豆）港人早有認識，另一樣被指是台灣品牌「雙響泡」的杯麵。雙響泡是台灣味丹企業旗下產品，是當地首創內含2個大份量麵餅的杯麵，號稱適合「熱血好動大胃王」，包裝走漫畫風，識別度很高。

然而，過去PTT曾有不少帖文討論最難吃泡麵（香港稱即食麵或杯麵）話題，想選出台灣當地最難吃的泡麵，由於市面上泡面種類繁多，看似難分「高下」 （就難吃層面而言），未料網民們每次答案都非常一致，就是在搶糧潮都「無人搶」的雙響泡杯麵，它在難吃層面奪冠已屬「鄉民共識」，另外上榜的還有康師傅的泡麵，被指有一陣「臭油味」。

台灣民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，但有2樣食品還是沒人買。（fb「路上觀察學院」圖片）

日前更有網民上傳超市貨架照片，顯示雙響泡杯麵在搶購潮下成為「最後生還者」，但稱其中一款口味被人買光了，笑言「但我還是不會吃，嘻嘻」。有網民形容雙響泡杯麵用熱水泡出來時會有一層奇怪的油，麵條感覺「跟噴的一樣」非常難吃、湯頭也有種說不出來的怪「一股臭臭的味道」。事實上許多留言鮮有直接描味道，而是指難吃得很難下肚，「難吃到我直接失憶」，亦有人疑惑「雙響炮我不懂為什麼在架上撐這麼久，付我錢吃還要考慮一下」、「雙響砲唯一一次不想把泡麵吃完」、「這是我唯一吃一口就放棄的泡麵」。

網民描述難吃程度：

曾有人發文為雙響泡平反，認為泡起來味道頗香，結果被許多網民揶揄，「你很好養，好好保持」、「你喜歡就好」、「味覺異常有可能是口腔癌」、「喝水也能飽啊，何必自殘」。2019年時雙響泡推出新的「經典紅燒牛肉味」杯麵，亦曾有網民發文讚好吃，指麵條和以往不同，醬料夠香，又有人教路開火煮比泡出來好吃許多，但仍有不少網民說試都不敢試。

有人笑問為何該泡麵如此難吃，卻一直在貨架上「撐這麼久」，有留言解釋考慮到它的價位「本來就不能期待什麼好味道」，因為因雙響泡杯麵的定位應該是「粗吃飽肚」。

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（綜合）

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