消委會｜一文看清芝士邊款最高鈉高脂　呢款納含量超標近3倍

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-17 14:03

芝士屬奶類製品，雖含高蛋白質和高鈣，惟小心攝取過多脂肪和納。消費者委員會最近測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現超過七成樣本高脂，同時有逾六成高鈉，長期過量攝入的話，將增加患高血壓、心臟病和肥胖症等風險。

消委會發現在40款樣本中，有29款樣本總脂肪含量達「高脂」水平；25款屬「高鈉」。（消委會圖片）

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消委會由去年12月至今年2月，從超市、食材店及百貨公司冰凍櫃及芝士專櫃，搜集40款天然及加工芝士樣本。經測試後，發現有25款樣本納含量超過食安中心定出的標準（每100克固體食物含超過600毫克鈉），屬於高納；亦有29款樣本屬高脂，總脂肪含量超過食安中心標準（每100克食物含超過20克）。

按圖即看前10款最高脂及高鈉的芝士樣本▼▼▼

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報告指出，「city’super」出售的羊奶芝士總脂肪含量最高，每100克含37.7克，其次為「YATA」的帕馬森芝士，每100克含35.2克。在納含量方面，「安怡高鈣較低脂芝士」的鈉含量最高，每100克含1660毫克鈉。

3款低脂的芝士之選▼▼▼

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