消委會｜一文看清芝士邊款最高鈉高脂　呢款納含量超標近3倍

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

芝士屬奶類製品，雖含高蛋白質和高鈣，惟小心攝取過多脂肪和納。消費者委員會最近測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現超過七成樣本高脂，同時有逾六成高鈉，長期過量攝入的話，將增加患高血壓、心臟病和肥胖症等風險。

消委會發現在40款樣本中，有29款樣本總脂肪含量達「高脂」水平；25款屬「高鈉」。（消委會圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

消委會由去年12月至今年2月，從超市、食材店及百貨公司冰凍櫃及芝士專櫃，搜集40款天然及加工芝士樣本。經測試後，發現有25款樣本納含量超過食安中心定出的標準（每100克固體食物含超過600毫克鈉），屬於高納；亦有29款樣本屬高脂，總脂肪含量超過食安中心標準（每100克食物含超過20克）。

按圖即看前10款最高脂及高鈉的芝士樣本▼▼▼

+4
+4
+4
+4
+4
+4

報告指出，「city’super」出售的羊奶芝士總脂肪含量最高，每100克含37.7克，其次為「YATA」的帕馬森芝士，每100克含35.2克。在納含量方面，「安怡高鈣較低脂芝士」的鈉含量最高，每100克含1660毫克鈉。

3款低脂的芝士之選▼▼▼

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

氣炸鍋比併｜消委會測試2款最高分！呢幾款炸薯條、雞髀春卷最正
消委會｜超市同類貨品包裝容量不同難比較　不同味道均價爭八成！
消委會丨一文睇清紫外線殺菌消毒器效能　$399總評分贏$1480？

14款冷氣機檢測結果及評分▼▼▼

+8
+8
+8

即看哪6款防曬用品獲滿分，哪款最平靚正▼▼▼

+32
+32
+32

防曬用品使用7大須知及4個不可忽略部位▼▼▼

+15
+15
+15
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。