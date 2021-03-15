消委會｜超市同類貨品包裝容量不同難比較　不同味道均價爭八成！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-15 13:44

【超級市場／單價／平均售價／真實價格】消委會於去年12月調查於4間大型連鎖超市（AEON、百佳、惠康、U購）的產品價格，發現產品的「真實」價格（按單位售價）與標示售價可能存在相當差異，例如同牌子、同價錢但不同味道的商品就可以因為實際重量不同而變相令按單位平均售價貴近八成！

消委會調查超級市場價格，發現不少商品會因為包裝、容量等而令消費者難以直接比較。（資料圖片／勞敏儀攝）

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消委會調查發現，現時超市貨品種類、重量、包裝、尺寸等繁多，令消費者難以直接比較相近產品之間的實際價格差別，並指出較大、購買較多不代表一定較抵，同牌子同價錢不同味道可以因為重量不同而變得較貴，甚至是同樣的產品都會因為包裝不同而在價格上有分別。消委會舉例REGALO日本製意粉醬，雖然口味及包裝份量不同但價格卻一樣，最後令平均每100克的售價最高最低可以相差達79.3%。

以下為消委會調查後發現的4大「超市貨品『真實』價格大揭秘」：▼ ▼ ▼

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消委會引述外國例子，指會規定零售店除標示售價外，亦要按標準計量單位，如每100克或每100亳升展示商品售價，方便消費者作出比較。消委會認為，雖然調查發現多類商品之間存在價格差異，消費者購買貨品時亦會有多個考慮因素，如味道、貨品來源地、健康需要等等，但提供按單位顯示的價格資料可以方便消費者購物。

消委會最後提到，去年已經在「網上價格一覽通」提供收集到的相關超市及食品店貨品單位價格，方便消費者比較「真實」價格。消委會亦建議大型超市參考外國超市例子後以統一計量單位標示貨品的單位價格，作起頭示範作用。

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