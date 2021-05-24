貿易公司請文員　返5日半仲要外勤月薪僅呢個數　網民批人工離地

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-24 19:30

疫情重創經濟，各行各業也遭受打擊，最新失業率高達6.4%，失業人口約為24.75萬，打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。

有貿易公司近日開價9000至1萬元聘請文員，要求每周上班5.5天及兼顧外勤工作，待遇引來網民討論。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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有網民於香港討論區發文，貼出1則上周四（20日）於勞工處網頁刊出的招聘廣告，顯示1間進出口貿易公司有意聘請文員，要求每星期上班5.5日，負責處理文書工作，亦要兼顧外勤事務及特派工作，惟每日薪金僅有9000至1萬元。點擊圖片看詳細招聘詳情▼▼▼

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樓主指，過往30年物價「升咗幾倍」，「1991年10至15蚊碟叉燒飯，2021年40至50蚊碟叉燒飯」，不禁嘆道：「而家搵工真係好慘，有啲公司連最低工資都畀唔到，經常人工回到20至30年前。1997年出1萬，2021年又係出1萬，叫打工仔點生活？」

招聘廣告的資料註明，僱主可就空缺申請參加「中高齡就業計劃」，故歡迎中高齡求職人士應徵。樓主則指，計劃容許僱主為40至59歲全職僱員，向勞工處申請為期3至6個月的在職培訓津貼，金額為每名僱員每月薪金的50%或每名僱員每月上限為4000元，「勞工處會畀津貼老闆請人，收到錢係老闆袋落自己袋，可以炒完再請再去申請，永遠用一半人工請人」。

不少人批評涉事公司出價「離地」，認為僱員分分鐘連生活也成問題。（《她她她的少女時代》劇照）

帖文引來網民討論，不少人批評涉事公司出價「離地」，開價9000元竟要求上班5.5日，僱員分分鐘連生活也成問題，「好多老闆都唔貼地」、「見到呢啲工問都費事問，你認為間公司同老闆會有幾好人」、「自問唔只呢個價咪唔揀佢囉！最緊要自己知自己事」。

同場加映：1間建築公司今年初聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。

有玩具店去年在facebook貼出招聘告示，要求懂日文，一星期6天工作，每日8小時，但食飯時間僅得30分鐘，月薪為9000至10,000元，當中一個條件更遭網民批評刻薄，趁疫情經濟不景氣而壓榨員工。

有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。

有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」