居屋凱樂苑600呎2房　$45萬砌出簡約與型格混合風格｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-29 12:00

文：裝修佬 誰說一個家只可以有一種設計風格？家居設計不一定只可選用一種風格，兩種風格碰撞起來，有時反而能帶出有趣火花而不突兀！今次裝修佬帶大家參觀溫馨和型格風味運用得宜的長沙灣凱樂苑呎單位。

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長沙灣凱樂苑／630呎／2房1廳／工程費約45萬

客廳設計

設計師在了解客人需求後，以北歐風和現代風作為設計靈感，整體設計選擇了現時流行的溫暖北歐風，而廚房則大膽選用了黑色現代風，兩者碰撞出強烈對比。

客廳以米白色為基礎，淡雅的木紋地板，米色沙發與電視櫃，配搭簡潔的淡灰電視背牆，不需要華麗的特色牆，以射燈照在電視背牆上就能帶出家居舒適獨特氛圍。黑色吊扇燈懸挂於客廳天花，黑色型格但外型設計符合簡約北歐風，作為過渡家居另一種風格非常得宜。

單位亦特別增加了大量特色門和展示心頭好的儲物櫃，展現出單位的溫馨簡潔感和型格時尚感。設計師利用木紋條子配上凹凸設計作為客廳的暗門，提高客廳與主人房連貫性，門頂由於同樣加上了射燈，視覺自然由客廳電視背牆延伸到門身，把暗門也納入特色牆的一部份。門後也加入LED燈帶，凸出門的設計感，令客廳提升和諧溫馨北歐風的感覺。

另外，有另一道精心設計的特色門，設計師善用每一寸空間，在門上加入玻璃層架放置戶主深愛的小型玩具，別具風格，玩味十足。

另一道精心設計的特色門，設計師善用每一寸空間，在門上加入玻璃層架放置戶主深愛的小型玩具，別具風格，玩味十足。（裝修佬提供）

廚房設計

客廳旁的廚房採用了與北歐風完全相反的風格——全黑且線條俐落的現代風格。為了作為視覺過渡，一進家門便有一個高至天花的玻璃黑色展示櫃，放置戶主的珍藏。黑色展示櫃進入客廳空間不突兀，且順利把視線引向型格廚房。

廚房以黑色鏡面玻璃包圍，空間感十足。廚櫃下面選用了黑色，配搭白色檯面石，對比色碰撞會提升型格感，而上方的廚櫃則用了深色木紋飾面板，沉實同時不會令上方出現壓迫感。

位於廚房的黑色玻璃鏡面特色牆，除了型格感爆棚外也內藏乾坤，把同樣黑白風的洗手間與儲物空間完美隱藏，關上時又能增加廚房空間感，一舉兩得。

1個單位把2種大相逕庭風格連結一起，雖然兩種風格配色很不同，但同樣講追簡潔令空間連接並無遺和感。加上配色不同反而營造強烈的對比，也易於用作劃分空間。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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