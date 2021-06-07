運動會攝影師舉5kg器材狂奔快過跑手意外爆紅：我還故意減速等了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-07 15:30

競技場上的比併本來應該只屬於選手之間，但內地山西省日前1場高校運動會，跑道旁的攝影師卻意外成為焦點。當各名100米選手起跑時，該名攝影師手持沉重的器材一同狂奔，其間一直領跑並保持約10米距離，同時要護及鏡頭穩定。航拍影片曝光後，攝影師立即引來關注，不少網民「起底」後發現他其實也是跑步健將，而他事後受訪更戲稱當天「我還故意減速等了下他們」。

最近內地1段運動會影片引來熱議，片中1名攝影師在手持拍攝工具和穩定器的情況下，仍然一直領跑選手。（微博影片截圖）

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據內媒報道，山西省大同市最近舉行了1場高校運動會，其間1段100米短跑的影片卻引起網民關注。片中1名年輕男攝影師在起跑線前10米位置持機等候，不久與選手一同起跑，但後來雙方的距離沒有縮短，而攝影師還要邊跑邊檢查畫面，最終稍稍加速，以拍到選手衝線一刻的寶貴畫面。

不少網民看後紛紛大讚攝影師，又開玩笑指「這是1位被攝影耽誤的運動員」，「找不到對手，才當了攝像師」、「跑得快也就算了，重點還得舉着相機加穩定器」。據悉該名攝影師其實是大同大學體育學院的1名大學4年級生郝曉陽，也是學生會主席和學生記者，平時熱愛跑步，尤其是短跑。

郝曉陽事後受訪指，由於當天手持的穩定器和攝錄機重約5公斤，起跑前用左手感覺拿不穩，但他馬上調整狀態，認為要在跑動時，既保持畫面穩定，又要維持速度，對他而言是個重大考驗。不過，他稱只要能拍出好畫面，「身體再累、胳膊再酸也要堅持拍完」。談到運動會當天自己跑步的速度，他更笑言：「我還故意減速等了下他們。」

據報郝曉陽在大學的4年間，曾多次在體育比賽中獲獎，包括200米第1名、100米第2名、4×100米接力第4名等，網民不禁表示佩服，又希望他在畢業前為師弟妹拍更多驚險刺激的比賽畫面。

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