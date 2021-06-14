大涌橋路車禍｜網民開Po稱要解決女司機問題　車禍統計數字是咁的

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-14 22:00

沙田大涌橋路昨日（13日）發生嚴重車禍，1名女司機駕車撞向小巴導致1死6傷。事發時的車Cam片段其後曝光，揭發意外前有另１輛黑色中港牌私家車疑似先衝燈，該車的30歲女司機已經聯絡警方協助調查。由於2部私家車的司機皆為女性，引起不少網民批評女司機的駕駛技術普遍較差，甚至揚言「香港要解決女司機問題」。 女司機就是「公路炸彈」？其實根據美國公路安全保險協會（IIHS）整合的交通意外統計，以司機性別分類的載客車輛行駛每百萬里發生致命交通意外比率中，男司機比率為2.1，遠較女司機的1.3為高，故不可以斷定女司機更易發生致命交通意外的結論。

6月13日下午2時54分，1輛私家車與1輛綠色專線小巴在沙田大涌橋路相撞，綠色專線小巴翻側，導致57歲小巴司機不幸身亡。（網上片段截圖）

▼▼大涌橋路交通意外車Cam曝光▼▼

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沙田大涌橋路昨日發生奪命車禍，33歲姓池歲女子駕駛白色私家車從沙田圍路駛往沙田市中心方向，在十字路口攔腰撞向1輛803號線專線小巴，小巴失去平衡翻側，57歲小巴司機身受重傷當場死亡，車上6名乘客及私家車司機受傷。

意外後網上流傳的車Cam片段就見到，事發前1輛黑色中港牌私家車疑先衝燈直駛，而白色私家車亦尾隨衝燈，卻在十字路口與小巴相撞。警方昨日已表示希望可以尋獲黑色私家車的司機協助調查，今日1名30歲女司機主動聯絡警方。

從網上流傳的車Cam影片可見，意外發生前1輛沿沙田圍路而行的黑色私家車懷疑衝燈。（網上影片截圖）

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車禍引起全港市民關注，因2部涉事私家車都是由女司機駕駛，不少網民把矛頭直指所有女司機，以性別批評女性的駕駛技術及態度都有問題，部分立場極端的網民甚至直斥女司機「唔好出嚟害人」、「一律禁止咗佢就得」、「同打機一樣，女人揸車果時諗嘢邏輯係唔同男人」。不過亦有網民反駁指，個別司機發生意外不能以偏概全，討論應該基於實際數字。

美國公路安全保險協會（IIHS）整合了美國交通部的交通意外資料，其中一欄為2016年4月1日至2017年3月31日期間的載客車輛每百萬里發生致命交通意外率，並以性別及年齡及分類。由於數字以每百萬里為基礎，因此可以撇除男性司機較多、行車距離較遠，實際數字上較多發生交通意外的影響。另外，數字雖然來自美國，但可以用作參考。

美國公路安全保險協會（IIHS）整合了美國交通部的交通意外資料，其中載客車輛每百萬里發生致命交通意外率之中，男性的比率其實較女性高。（IIHS網站截圖）

從以上表列數字可以看出，除了整體而言男性司機發生致命交通意外的比率高於女性之外，即使根據不同年齡層細分一樣有同樣結論，只是個別年齡層的比率差距較大，顯示女司機發生致命交通意外的數字其實比男性低。以20至29歲為例，男司機的比率為女司機的約2.4倍，但70歲以上的話，男司機的比率只是女司機的約1.3倍。

（IIHS）