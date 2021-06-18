$5000消費券｜最快8.1拎第一期$2000　網民熱議點用最爽：買金！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-18 18:18

【5000元消費券／政府電子消費券／$5000點用好 / Tap & Go「拍住賞」】全城期待已久的5000元電子消費券，今日（18日）終於正式公布詳情，包括將於7月4日接受電子登記，至8月14日截止，如市民使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，分兩期發放；如使用八達通，則分三期發放。 消息一出即引來網上熱議，不少網民都表示歡迎，終於有具體發放時間，又紛紛熱議「點用先最爽」，但亦有人擔心手續繁複，「想利民定想玩市民？」。

5000元電子消費券將於7月4日接受電子登記，至8月14日截止。（資料圖片）

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財政司司長陳茂波今日（18日）下午公布派發5,000元電子消費券的詳情，如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，按完成登記日子，分兩期發放，最早8月1日發放第一期$2000，但兩期的消費券都是同1日（2021年12月31日）到期，變相市民可以儲起兩期的消費券一次過使用。

至於使用八達通，則分三期發放，但市民須將第一及第二期的4000元消費券用盡後，才可取得第三期$1000消費券。

派發消費券的詳情一出，在多個討論區都掀起討論，有網民直言「5000蚊派成咁，有少少無奈」，批評手續多，八達通還要分三期派發，「等你救命就死得啦！」。不過有網民則不同意，認為消費券使用範圍廣泛，「今次聽民意，連搭車都有」、「可以1次過用好好多」，又紛紛留言討論會怎樣用，有人指「買啲平時唔捨得買個啲會爽爽」，亦有人相當「大路」，用於1個月交通、飲食及日用品就剛剛好。

按圖即睇大家熱議「點用$5000消費券最爽？」▼▼▼

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【連登討論區網民討論消費券字眼▼▼▼】

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是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。

以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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再看4款支付工具商戶數目▼▼▼

各款支付工具能在哪些商舖使用▼▼▼

若市民想用消費券作日常消費，就要留意上述部分商舖目前未能使用WeChat Pay及Tap & Go。

若想買黃金保值，就要留意大部分金舖目前未支援八達通及Tap & Go。