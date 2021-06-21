新冠疫苗｜接種疫苗後應否多喝水？台醫生警告只有一種人不行

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-21 20:30

台灣老年人接種疫苗的安全性引發關注，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，台灣80歲以上重症率達到43%，致死率有26.9%，所以特別提醒當地高齡市民，真的需要接種疫苗。接種完疫苗要定時量測體溫多喝水，但洗腎病人要記得打完不能喝太多水。

鍾飲文表示，目前美國新冠疫苗施打劑數3億1600多劑，佔總人口比率94.50%；施打2劑佔總人口比率44.39%，至少施打一劑佔總人口比率52.71%。從疫苗開打以來，美國住院人數在各年齡層都明顯下降，大於80歲的死亡率也明顯下降。可以看到美國很多州都已經解禁，慢慢恢復正常的生活，這也是我們努力的目標。

鍾飲文說，在台灣本土確診病列、重症、死亡人數數據上，各個年齡層我們可以看到，80歲以上重症率達到43%，致死率有26.9%，所以特別提醒當地高齡市民，真的需要接種疫苗。

哪一種人在接種疫苗後不能大量喝水？點圖放大看台灣醫院院長鍾飲文怎麼說👇👇👇

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