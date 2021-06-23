布甸原來有隻腳？反轉杯底暗藏「那一根」　真正用途竟然係…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-23 22:30

統一布丁是超市熱賣的經典甜品，也是不少人的童年回憶。近日台灣一名網友發文表示他最近買了小時候常吃的統一布丁，卻發現「布丁的腳」不見了，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Facebook Group《爆廢2公社》發文，他在回憶小時候買的統一布丁：「布丁底下本來不是會有根腳？」

你知道統一布丁的腳有什麼用嗎？原PO發現「那一根」不見了難以置信：以前我都會這樣用…揭真正用途（點圖放大瀏覽原PO及網民怎麼說👇👇👇）

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貼文一出引起網友熱議，許多網友表示從來沒有看過，「從來沒看過有腳⋯」、「為了布丁有沒有腳在爭辯，我可以跟您說，我吃了三十年根本不知道他有腳」、「從來沒有看過有腳的布丁」。

也有不少網友認同原PO，「我幫你作證，我看過那隻腳，但我不知道那個是做什麼用的」、「以前真的有腳」、「你是幾十年沒吃布丁了？老早就沒做那根了」、「吃完的空盒子可以拿來種點小植物，孔可以排水」、「以前有，而且因爲廣告裡就是這樣示範」。

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