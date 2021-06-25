美女酒吧遇醉酒男騷擾　機智調酒師「假動作」營救　後續神展開

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 10:00

如果在酒吧上遇到無賴騷擾，必定感到好困擾。美國佛羅里達州1名女網民在酒吧跟朋友聚會時，被2名醉酒男子騷擾，細心的調酒師留意到，主動遞上「假帳單」並以1個方法助她們脫險。女網民將過程分享至社交網站，獲20多萬人讚好。

美國有女網民在酒吧跟朋友聚會時，被2名醉酒男子騷擾，細心的調酒師留意到，主動遞上「假帳單」並以1個方法助她們脫險。（Twitter「trinityallie」圖片）

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這則「英雄救美」事件發生於佛羅里達州聖彼得斯堡（St. Petersburg）一間酒吧內，女網民艾莉（Trinity Allie）日前和友人前往聚會，不料被2名喝得爛醉的男子纏上，他們不時借機靠近、搭訕及言語騷擾，還試圖觸碰艾莉，即使她們如何拒絕，男子都不願離開。

此時，穿着夏威夷裇衫的調酒師馬斯（Max Gutierrez）將情況看在眼內，估計艾莉和友人需要幫助，因而寫了1張紙條放在帳單夾上，假裝給她們結帳，展開其營救行動▼▼▼

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艾莉在Twitter上分享這次經歷，帖文隨即被廣傳，引來馬斯現身留言稱，涉騷擾的男子事後再前來酒吧喝酒，他隨即強硬起來「我告訴他，不會為他提供服務」，其後艾莉更再次前往酒吧合照及親身感謝他。

艾莉更再次前往酒吧與馬斯合照，並親身感謝他。（Twitter「trinityallie」圖片）

一個舉動足以救人一命！外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備低空跳傘（BASE jumping），突然有路人大叫「停止」，原來是腳部的安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

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浙江省早前發生1宗女子企圖跳江自殺的案件，涉事女子與夫丈爭執後，竟跳下水流急湍的江中輕生，有男途人狂奔百米至下游，邊跑邊脫衣跳江救人，在其他2男子幫助下，成功把女子拉回岸邊。

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