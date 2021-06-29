新樓水喉工程出錯　上司想側側膊照交樓　打工仔猶豫應否告發

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-29 12:18

遇上問題若不及時處理，日後或構成安全隱患。有任職工程公司的打工仔近日發文，指公司最近處理的新樓水喉工程疑因上司畫圖出錯，致大廈的水喉部分被錯誤封實，或影響日後維修。樓主指上司為免承擔責任，打算「側側膊」照常交樓，令他非常苦惱，不知應否向客人說出真相。

有打工仔發現上司出錯，導致新樓工程出問題，猶豫應否向客人說出真相。（《大叔的愛》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名打工仔早前於香港討論區發文，稱現時任職的工程公司規模較大，「工作一直有，唔怕失業」，不過近日卻遇上煩惱。他指早前公司處理的新樓項目中，交樓前檢查才發現，上司疑因畫圖出錯，導致工人將預留給大廈水喉的位置錯誤封實，「𠵱家裝修工人上好晒泥同漆，個問題係如果咁做，大廈第日水喉位要檢查或者喉有問題，就要爆牆先可以再做」。

樓主指，上司明知工程出錯，仍打算扮作不知情，「側側膊」如常交樓，令他感到非常矛盾。他一方面不希望客人或日後的住客會因工程出錯受影響，同時又擔心說出真相會得罪上司，「佢已經係公司最大嗰個，我應唔應該去同個客講去告發佢？」。

樓主不希望客人或日後的住客會因工程出錯受影響，同時又擔心說出真相會得罪上司，不知如何是好。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主要衡量事件的後果，「搞清楚成件事你有無責任先，如果有事起嚟你有份就梗係篤爆佢啦，你肯定唔關你事嘅就話知佢啦」、「如果無責任就不用上心，爆牆都係他日的事，工期趕唔切交，後果都可以好大」。

亦有人建議樓主憑良心及專業操守決定應否將真相告知客人，「個人覺得還是說畢竟好，做事要講誠信」、「守原則，未必發達，起碼心安理得」、「平衡你嘅專業底線同良心，遇到某啲事，就算失去工作都要發聲，但無可否認，總有啲情況係觸碰到底線，但又未越過」。

有網民日前在討論發文，指有男同事從不出席聚會，每次都說約了女朋友而沒空，但有次在機緣巧合下，發現該男同事孤身一人，遂質疑他應該沒女朋友，「我開始懷疑佢扮有女朋友嚟唔參加公司活動」。▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：求職者超有自信 「金句王」見工一開口嚇窒面試官：叫我X哥 ▼▼▼

求職者超有自信 「金句王」見工一開口嚇窒面試官：叫我X哥

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘 ▼▼▼

見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）