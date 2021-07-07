二十四節氣｜小暑為何要「曬龍袍」一文看清小暑養生秘訣與禁忌

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 14:30

今天7月7日，農曆來到了二十四節氣中的小暑，而小暑在節氣當中代表著什麼？又有什麼習俗跟禁忌呢？現在一次告訴你！

7月7日「小暑」要注意什麼？點圖放大看小暑冷知識、養生秘訣與禁忌👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：【健康百科】不再渾渾噩噩返工返學 朝早起身後你應該做嘅10件事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

顧名思義，小暑是屬於夏季的其中一個節氣，通常是在7月7日或8日，介於夏至與大暑之間，有俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮」，雖然小暑時節不算非常非常炎熱，但是卻也讓人漸漸地感到夏季高溫的威力，一直到二十四節氣的大暑，就是一整年最熱的時候。

小暑接近農曆六月份，已脫離梅雨季，開始是多颱風的季節。由於梅雨季潮濕悶熱，濕氣容易滋生黴菌，相傳古代皇帝都會在農曆六月六日「曬龍袍」，民間也會跟著在這天把衣服、棉被、字畫、書籍等物品拿出來曝曬，同時也會在這天幫家裡的狗、馬等動物洗澡，避免皮膚病，利於健康。

此外，小暑時節也是農作物生長的重要季節，因為此時氣候溫暖、雨水豐沛，因此也是農事繁忙的時候。而若是愛吃水果的人也不難發現，最近有越來越多的芒果收成，因此有一句俗諺叫做「小暑吃芒果，大暑吃菠蘿」。

小暑是芒果盛產的時節，但體質偏濕或是皮膚狀況較敏感的人不建議食用太多。另外，因為天氣炎熱、濕氣又重，更要記得多補充水分，也可飲用像是薏仁水、綠豆湯等清熱解毒的食物，但是要避免太過冰涼的飲食。

另外傳統上北方人會在小暑、大暑的時節喝羊肉湯滋補，因為夏季新陳代謝快、體力耗損大，古代人認為這會損失陽氣，「羊」與「陽」同音，以此補充陽氣，也有一說是羊肉屬於生發之物，在暑氣漸盛時食用，剛好可以「以毒攻毒」；北京人會喝綠豆湯，吃肉包、炒韭菜、煎茄子和煎餅，也會郊遊賞荷花消暑。

而華北會吃饅頭、西北則吃烙餅，江淮地區會吃伏苓糕和炒麵，也就是俗話說：「頭伏餃子二伏麵，三伏烙餅攤雞蛋。」有些地方會在小暑的時候吃「蜜藕」，先將蓮藕煨爛以後，再添加蜂蜜食用，夏季天熱不好入睡，有清熱養血作用的蓮藕，對安神頗有幫助；更多地方則是保留「食新」的風俗，也就是吃剛收成的新米、喝新釀的酒，再搭配時令蔬菜。

小暑時節因為天氣悶熱、濕氣高，再加上現代人都長時間待在冷氣房裡，也要注意室內外的溫差，若有什麼外出活動的話，也要記得防曬跟遮陽，而且此時盡量要以靜態活動為主，避免過度運動跟進補，當然也要盡可能作息正常不熬夜。

👇👇👇健康百科｜列腺增生嚴重變腎炎 中醫列7個早期到後期病徵要留意👇👇👇

延伸閱讀：

年輕人搶殘劑長者卻不打 醫籲開放「爽約劑」給中年接種

【本文獲「TVBS」授權轉載。】