購物癖／囤物症│媽愛網購全屋塞爆無床瞓　兄妹崩潰：垃圾堆一樣

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-11 21:00

網購盛行，但過度購物除了損害財政健康，更可能影響庭關係。日前有台女在網上發文大呻，直指媽媽有「購物癖」和囤物症，指一家人搬入新居2年多，媽媽便不停網購，最終貨物塞滿家中大部份房間，樓主在客廳多次被絆倒，母親更只能睡在上層的客廳地板，樓主不禁崩潰呼叫：「我家真的跟垃圾堆一樣。」

有台女發文抱怨，表示媽媽自搬入新居後不停網購，導致所有房間都被「塞爆」。（「爆怨2公社」圖片）

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該名台女在facebook群組「爆怨2公社」發帖，指家人在2年多前買下雙層的物業自住，惟母親卻在短時間內，從原本1間房放滿東西，變成所有房間都被堆滿，「每天一直寄包裹到家，7-11取貨取個不停，無時無刻臉書（facebook）購物」。

樓主無奈地表示，自己與哥哥的房間已一早被「攻陷」，也明顯造成生活上的不便，「已經在客廳跌倒好幾次了」，而媽媽亦沒地方睡覺，現在只能在上層客廳地板睡。樓主續指，兩兄妹一直出言勸喻母親，但情況未見有改善，坦言每天下班回家都非常崩潰，「我家真的跟垃圾堆一樣……」。

樓主求教網民有何解決方法，不少人留言關心其媽媽的情況，又擔心她並非單純喜歡購物，可能已經網購成癮或者有囤積症，「妳媽媽生病了，要留意一下，最好帶去看醫生，這不是開玩笑的」、「我家人有一陣子也是這樣，有時候是憂鬱症的關係會買東西發洩，多關心她，其實根本買了一堆用不到不需要的只是想買」。

另外，有網民就建議樓主和哥哥多抽空陪母親，分散其注意力，亦可幫助母親培養新興趣，減少上網時間，「真的怕家裏長輩無聊亂逛購物平台，買1組Switch教會怎麼使用，有空就陪玩一下聊聊近況」。

（爆怨2公社）

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