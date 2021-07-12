山東孩童噴泉嬉水　突遭水柱噴起至半空騰空翻轉　影片揭驚險一幕

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炎炎夏日，不少家長都會帶孩子到音樂噴泉嬉水，但最近內地山東省威海市1名孩童在噴泉玩耍期間，被高壓水柱沖上數米高，在空中翻轉2圈落地，有小朋友見狀四散，場面驚險。

山東省1名孩童日前在噴泉廣場嬉水，其間突然被水柱沖起至空中。（網上影片截圖）

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據網上流傳的片段，1名孩童在噴泉廣場玩耍時，突然被高壓水柱沖上數米高，直接在半空翻轉2圈，一旁的小朋友立即慌忙跑離噴泉。拍片女子表示，事發時無意間拍下多段影片，當下沒有仔細看，後來翻看時才發現有小朋友被水柱噴起至半空，有感是安全隱患，並希望提醒其他家長，「孩子玩耍的時候也要注意下安全」，故分享影片。

大批網民看過影片後熱議，認為噴泉設施同時有漏電風險，家長不應隨便讓孩子入內玩耍，「這個真的很危險，加壓的水流是有殺傷力的」、「主要是給觀賞的噴泉吧，進到噴泉那麽裏面……那家長呢？」、「家長一定要看護好孩子啊」。

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