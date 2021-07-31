10個G字頭好聽英文名　Gina有魅力不浮誇　呢個名愛運動男生必叫

【改英文名 / 嬰兒 / G字頭】於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道，推介各字母開頭的好聽英文名，今次就介紹了10個「G」字頭的名字，除了常見的「Grace」，還有很多少聽又低調的選擇，如Graham及Gretchen等。
10個G字頭好聽英文名：
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7個F字頭好聽英文名：
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同場加映：10個E字頭好聽英文名：
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同場加映：10個D字頭的好聽英文名
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【本文獲YouTube頻道「Mr Yang楊家成」授權】
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10個C字頭好聽英文名：
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8個B字頭好聽英文名：
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10個A字頭好聽英文名：
+5