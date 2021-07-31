消費券優惠｜OK便利店、時代廣場、SOGO、一田｜附增抽獎機會方法

【5000元消費券／政府電子消費券／商場網店優惠抽獎／OK便利店／7-11／時代廣場／SOGO崇光／一田／實惠／信和】政府$5000電子消費券計劃首期2000元將於8月1日起派發，不少商場、網店都推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括時代廣場、SOGO崇光、朗豪坊、領展、永安百貨、K11 MUSEA、MegaBox、一田、實惠及海港城等，以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。
【不斷更新】
海港城及時代廣場
海港城及時代廣場送$800購物優惠券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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SOGO崇光
SOGO崇光推出$5000購物現金券、網購限時免運費優惠等，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場
信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場推出消費換現金券，以及會員大抽獎等，即睇參加方法、截止日期及增加抽獎機會方法▼▼▼
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OK便利店
OK便利店表示，8月1日至8月14日於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲20元OK現金券，每張八達通只限換取一次。現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。
朗豪坊
朗豪坊推出1萬元現金禮券、海洋公園門票等抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼
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沙田新城市廣場
沙田新城市廣場推消費送購物消費券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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領展商場
領展商場送金鳳香米、千萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼
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荃灣廣場
荃灣廣場推消費換商場贈券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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K11 MUSEA
K11 MUSEA推200萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼
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油尖旺購物節
油尖旺購物節推3輪大抽獎、送手機、酒店住宿等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼
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希慎集團
希慎集團推會員大抽獎送$1萬禮券、iPhone 12 Pro等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼
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永安百貨
永安百貨推消費獲永安禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場
迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場推消費換積分再換商場現金券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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沙田HomeSquare
沙田HomeSquare推超過700件優惠商品，低至21折發售，即睇詳情▼▼▼
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恒基商場
恒基地產旗下MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推消費換電子禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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MegaBox
MegaBox推消費回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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美麗華集團Mira Place
美麗華集團Mira Place推現金券回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼
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Lenovo
Lenovo推消費券購物折扣，即睇詳情▼▼▼
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一田
一田推電子現金優惠券、家電等28折起，即睇詳情▼▼▼
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實惠
實惠推1元換100元禮券、家俬勁減即睇詳情▼▼▼
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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。
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