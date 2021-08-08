跑Online｜15周年官方MV自嘲#估唔到跑都仲未執　網民驚訝仲健在

自從手遊（手機遊戲）盛行後，多年前曾流行一時的線上遊戲（Online Game）亦開始息微。不過，作為90後甚至是00後集體回憶的《跑Online》至今仍然有經營及更新，最近踏入15周年更有宣傳活動，甚至瘋狂以Hashtag「#估唔到跑都仲未執」自嘲，惡搞口號「估唔到跑都可以咁好玩」。不少網民亦直言估不到《跑Online》仍然健在，有人表示自己未有棄Game，因為當中滿載童年回憶，「唔捨得唔玩」。



《跑Online》歷史長達15年仍未結業，令不少網民都表示「估唔到」。（YouTube頻道「HK Funtown」短片截圖）

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《跑Online》是千禧年前後年輕一代的集體回憶，當多個線上遊戲已相繼宣布停止營運之際，原來《跑Online》還有推出更新包，甚至有新主題曲。《跑Online》日前在facebook專頁上發文，公布推出15周年紀念MV，更處處見到「#估唔到跑都仲未執」自嘲句，令玩家佩服其器量。

《跑Online》的遊戲網頁入口亦見到「估唔到跑都仲未執」字句。（網頁截圖）

《跑Online》出乎意料地長壽，特別是在手遊盛行下，不少線上遊戲在數年已關閉伺服器停運，連部份手遊亦是推出數年後「死game」，反觀線上遊戲能夠營運超過15年實在十分難得。連登討論區亦有網民轉載內容發文，引起連番討論：

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