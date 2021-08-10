你不知道的盂蘭節冷知識！猛鬼放大假去邊玩？鬼節原本長達2個月

說到八月，不知道大家會不會有點毛骨悚然呢？沒錯！西曆的8月，基本上跟農曆7月重疊在一起，也就是好兄弟放暑假的月份～不過這些我們普遍人都知道啊！那有什麼特別的呢？沒錯，我們今天就聊點特別的，你知道原本的鬼月，不是只有1個月而已嗎？而是2個月！那這是怎麼回事呢？



👇👇👇鬼節原本長達2個月？猛鬼放大假會去邊玩？點圖放大看你不知道的「盂蘭節冷知識」👇👇👇

+ 14

相關圖輯：盂蘭節鬼門開最後倒數！專家揭5大禁忌諸事不宜 唔信邪衰鬼纏身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

相關圖輯：盂蘭節鬼門開4大生肖發大財！屬馬鬼月正財爆旺 屬龍有意外之財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

鬼月有兩個月嗎！？

我們說的「鬼月」就是整個農曆七月，如果有鬼界的放假時間，有個排名的話，相信華人文化的鬼節一定是前三名哦！不過在清朝的時候，「鬼」可不只有放暑假而已哦！而是連春假都放了呢！在清朝官員黃逢昶、吳光亮、王凱泰等人寫的《化番俚言》中寫到，台灣人除了會在清明節，還有農曆7月15日，中元節的時候祭拜祖先以外，他們從每年春分（農曆二月初，約西曆三月二十日），到農曆4月8日，整整有2個月的時間，都會有大型的祭祀活動。

台灣的鬼月可是全世界最長的呢！不過以前的鬼月還要更長。（方格子授權使用／方格子@我的學習筆記）

事實上，每年的「春分」，在當時的民間信仰裡面，也被視為「鬼門開」。這個時候不只我們每個人，家裡面的祖先，都會出來透透氣以外，一些沒有後代祭祀的孤魂野鬼，也會來到陽間帶點特產。在這兩個月的時間裡，鬼魂們只要不殺害人，想做什麼都可以，是不是挺特別的呢？跟我們的認知好像有點差異啊！

所以在這一段時間，人們會在家準備供品，好讓祖先們品嘗品嘗，招待祂們在家裡坐坐，看看人間的子孫們過得怎樣。

而在這一段時間裡，人們也會幫祖先掃墓。相傳我們人間的墳墓，就好像陰間的別宿一樣。所以把墳墓打掃乾淨，修得漂亮一點，在九泉之下的祖先，住起來也會更舒服一些。而掃墓的時間，也會跟著族群背景的不同，而有不同喔！像是漳州人會在農曆3月3日，也就是俗稱的「三日節」掃墓；而泉州人則會選在清明節去掃墓。

但在這段時間裡，各地也發生很多「靈異事件」，沒有子孫祭祀的孤魂野鬼們，會到處搗蛋、嚇人。所以，人們還會另外準備一桌，專門用來讓孤魂野鬼們享用的。就像跟鬼開個條件，「我讓你飽餐一頓，祢們就乖乖的別搗蛋。」

放了兩個月的長假，在各地遊山玩水、吃好料的好兄弟們，在農曆4月8日，就必須依序回到陰間了。根據台灣人熱情的習俗，祖先們要回去了，當然要幫他準備好，大包小包的「おみやげ」（伴手禮）帶回去！

當時的人們，從農曆4月8日一早，就會開始供奉美酒跟水果，讓祖先們先飽餐一頓。再準備幾套紙做的衣服，還有一些生活用品，燒給即將回到陰間的祖先，帶回去當禮物，希望祖先們能在陰間過得舒適，同樣的，家家戶戶也會特別為這些無主孤魂們準備一套，也希望祂們能夠開開心心地離開，不要眷念在人間的美好。而祂們下一次再回來人間的時候，就是在農曆7月的「中元節」了。不過這麼長的假，到底是怎麼來的呢？目前也很難考證了，不過我們從這個節日的起源還有儀式，來了解一下這兩個月長假的隱藏意涵吧！

鬼月長假背後的意涵

首先，這兩個月長假的紀錄，是出自《化番俚言》，這是一份清朝官方對歸順朝廷平埔族原住民的訓言、生活紀錄，以及生活規範的文獻資料，其中著重原住民「漢化」的過程。所以這本書記載的民俗節慶，看起來跟漢人的傳統沒什麼差別，但當中有關春分的時候「開鬼門」，跟農曆4月8日「關鬼門」的說法，是傳統上沒有的特別習俗。

雖然在漢人民間傳統中，春分並沒有什麼特別的儀式，農曆4月8日則是，中國佛教徒所認知的「釋迦牟尼佛誕辰日」，漢傳佛教認為，農曆4月8日是佛教教主釋迦牟尼的生日，佛教徒會在這一天「浴佛」紀念。不過南傳佛教的佛誕日則是在「衛塞節」，即西曆5月第一個滿月日。

所以這長達兩個月的長假，很有可能是平埔原住民的傳統，跟漢人的民俗結合而成的。只是目前這個推測的相關依據，還很薄弱，如果有知道的朋友們，歡迎在留言區告訴我們哦！

歷史記載的長假（方格子授權使用／方格子@我的學習筆記）

儘管我們不知道，這專門給好兄弟的兩個月長假，真正的來龍去脈，但他們這些儀式，基本上是來自漢人的哦！而且背後都有著「人性的溫暖」。首先，我們的漢人祖先，絕大多數都是因為在中國的環境刻苦，而冒險過海維生的社會底層。

所以到台灣以後，通常比較有成就的人家，都會救濟同樣來到異鄉的漢人同胞，久而久之這種社會關懷的觀念，就慢慢形成了，所以台灣早期民間盛行的互助會、父母會，就是這麼來的！然而，這種深刻的互助概念，也牢牢地刻劃在宗教民俗上哦！就像人家常說，宗教是因人設教的，也就是說宗教民俗在某個方面，是反映社會的現況。像是台灣人，每逢節日都會有的「繞境」，其實是在反映帝國時期的老百姓，對官員禮儀的文化殘留現象。

而所謂會給死去的祖先，準備酒席跟招待，其實也是我們平常，對很久沒有回家的親人所做的事情。至於會幫孤魂野鬼準備宴席跟紙衣服，這邊也是反映早期台灣人，對於需要幫助的人的互助精神，說直接一點就是，現在台灣很多「寒士救濟社團」，會在特定的時間準備飯菜，招待無家可歸的遊民。所以古代的人們，在面對好兄弟放長假，並沒有特別的恐懼感哦！反而還相當的溫馨呢！

現在的「鬼月」是怎麼來的？

其實這兩個月長假的消失，可是說是非常突然啊！目前沒有什麼直接證據可以說明。因為這麼長的假期，不可能說消失就消失，所以我們推斷有兩種可能。

一、駐台的清朝官員紀錄的時候誤記

當時許多官員在紀錄台灣風土民情的時候，不是承襲一百年前的資料抄錄，就是道聽塗說地寫作。

二、環境改變產生的行為制約

也就是可能會因為自然環境改變，導致糧食產量減少，最後無法支撐類似的民俗活動長期進行。

儘管這兩個月的長假，稀哩糊塗的「消失了」，那我們現在所謂的「鬼月」，也是從很久以前就有的嗎？很可惜，從目前的史料來看，我們目前的「鬼月」，很可能也是「行為制約」而來的產物哦！

事實上，中國漢人的傳統，並沒有「鬼月」這個月分，農曆七月也只有要過「中元節」（農曆7月15日）而已，甚至鬼門開，跟鬼月關都在中元節。但中國南方跟台灣、東南亞的華人，可能就會因為經常性的貿易，或是長期遷移等，許許多多的因素，導致他們無法準時在中元節普渡，而習慣性的把整個七月都視為普渡日，也都作為了祭祀祖先跟孤魂野鬼的日子。

這就好像我們現在很多人，都不一定在清明節的時候掃墓一樣，因為我們可能被「上班」、「上學」等因素給約束了，不過為了盡孝心，還是會在清明節左右的日子祭祖。不過這些是我們的推測啦！如果有知道答案的朋友，也歡迎告訴我們！

鬼月 = 孝親月？

很快地就是我們現代人所說的，農曆7月「鬼門開」了。其實在「鬼月」期間，許多老一輩的人，仍然會給好兄弟準備飯菜跟衣物，要好好地招待這些遠從陰間上來的「客人」們。儘管長假放得沒有過去那麼多，不過這些都不影響，人們對好兄弟的心意啊！

所以啦，鬼月其實沒有我們想像中的那麼可怕，這就好像佛教的師父們長推廣的，「鬼月應該理解成孝親月，是對這些已經離開的老大人，獻上一年一度的溫情啊！」

老樣子，我們還是想提出三個問題，想跟大家討論討論：

一、清朝時期的台灣，曾經有給好兄弟放兩個月的長假，這個節日的起源，我們推測與平埔原住民有關，不知道大家認同嗎？還是有其他看法呢？

二、查遍史書，其實傳統的中國人，主要是過三日節、清明節跟中元節，並沒有在過「鬼月」的。所以目前我們在過的「鬼月」，是怎麼來的呢？

三、其實台灣很多民俗，都隱含著對現實社會的關懷，除了我們這次講到的「備酒食，燒紙衣」，還有什麼民俗活動，或是宗教儀式有類似的現象呢？

另外，這次的農曆7月，我們也會推出一系列的台灣鬼故事，而且可能都是大家沒聽的哦！還請各位支持一下吧！

參考資料

黃逢昶，《臺灣生熟番紀事》收錄《化番俚言》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1960），頁38-39。

康培德、溫振華，《臺灣原住民史: 清治時期》（南投：臺灣省文獻委員會，2001），頁133。

簡後聰，《臺灣史》（臺北：五南圖書股份有限公司，2002），頁836。



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：台灣鬼月本來有兩個月？！台灣鬼月到底怎麼來的？】