盂蘭節丨公司趕大project超忙　男同事準時走堅拒OT：驚七月十四

【鬼節／傳統習俗／七月十四】踏入農曆7月，老一輩都會勸告不要太晚回家，以免在盂蘭節「鬼月」遇上靈異事件。有打工仔於討論區大呻，指公司近日要「趕Project（項目）」，同事們都預計每星期要OT（加班）約3日才能完成。然而1名男同事卻表明不會加班，直指原因是「驚七月十四」，令樓主無奈又不滿，不禁批評：「平時又唔見佢生人唔生膽！」



有網民於討論區發文，指有男同事表明今個月不會加班，原因竟是「驚七月十四」。（《大叔的愛》劇照）

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該網民於香港討論區以「我有個同事今個月話佢唔會OT」為題發文，稱公司近日接到工作項目，須於月底前完成，「大家都預咗1個禮拜有3日都要OT」。不過其中1名男同事卻表明自己不會加班，而且每日也準時於6時離開公司，明言「因為驚（農曆）七月十四」。

樓主對該同事不願加班感不滿，直言「都唔知佢真定假，平時又唔見佢生人唔生膽，又唔係叫你七月十四正日夜晚返公司，都唔知有咩好驚」。他又指曾有人建議該同事提早上班追趕進度，但同樣被拒絕，「唔OT做晒啲嘢，唔通想留低晒啲嘢畀我哋做咩？佢講到明唔會OT，但係見佢返工又唔係咁大貢獻，都唔知佢想點」。

樓主對該名同事感不滿，質疑對方所說的是藉口。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民討論，不少同為打工仔的網民認為，樓主的同事根本不是害怕盂蘭節期間晚歸，而是找借口拒絕無償加班，或是掩飾自己的懶惰，「懶人多藉口」、「唔關農歴七月事，你同佢講今個月其他同事O埋佢嗰份，另外嗰11個月得佢O，佢會肯咩？」。樓主也認同表示，該同事藉口多多，「咁唔想留喺office咪搬啲嘢返屋企做囉，叫佢唔想OT咁咪早啲返嚟做佢又唔制」。

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