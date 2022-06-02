【心理測驗】你身上咩特點會「勸退異性」？有種人真正懶到冇朋友

喜歡一個人可能沒有什麼原因，但是討厭一個人是肯定有理由的，或許是你身上哪一點不招人喜歡。



很多人都希望自己能給人留下好印象，特別是在異性面前。想知道你哪點會勸退身邊的異性嗎？快來測一測吧！

你身上咩特點會「勸退異性」？（點圖開始測驗）▼▼▼

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1.在職場中你是不是會推卸工作？（是---2 不是---3）

2.團隊合作中你能不能聽取別人的意見？（能---3 不能---4）

3.生活上你喜不喜歡收拾好自己的小窩？（喜歡---4 不喜歡---5）

4.你是不是一個有原則的人？（是---5 不是---6）

5.你會不會在背後說人壞話？（會---A 不會---7）

6.你會不會口無遮攔什麼話都往外說？（會---B 不會---7）

7.對於你想完成的目標，你會不會付出全力？（會---C 不會---D）

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A. 你太八卦喜歡在背後說人壞話會勸退身邊的異性。你活躍在所有八卦圈層中，沒有你不知道的八卦，你也認為聊八卦是一種減壓方式，但是你並沒有考慮到別人的感受，沒有考慮到你身邊的人是否願意被議論。這樣的你會讓異性感到厭煩，所以會漸漸地遠離你。

B. 你的口無遮攔會勸退異性。你可能說話比較直，心裏藏不住話，有事兒一定得說出來。但是你有時候說話太直了，雖說是大實話，可是沒有考慮到別人是否想聽。大家都喜歡聽好話，但是你有時候不會分場合，可能說出一些不符合場合的話，會讓人感到非常尷尬。所以你的口無遮攔會勸退異性。

C. 你的邋遢會勸退異性。你是一個非常隨性的人，喜歡怎麼舒服怎麼來，生活中也不喜歡經常拾掇自己，但是在某些重要場合你還穿的比較隨意跟平時沒多大區別，所以你這樣做會讓別人覺得你不重視這場合，甚至會讓對方覺得帶你出去會很沒面子，所以你的邋遢會勸退異性。

D. 你的懶惰會勸退異性。你非常懶，是能躺著絕不坐著能坐著絕不站著的人，工作上也是不主動，所以你會少很多機會。你什麼事兒都喜歡讓別人幫你做，偶爾一兩次還好，但是時間長了別人就懶得理你了，你會漸漸失去朋友。大家對你的懶惰感到非常無語，所以你的懶惰會勸退你身邊的異性。

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