同邊個星座拍拖最難頂？人馬講嘢超hurt人　天蠍十級疑心病煩到暈

單身的人總說想吃愛情的苦，但是個中滋味只有自己知道。



有甜就一定會有苦，這是相對的，尤其是和這幾個星座戀愛，有時候是真的很累。

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山羊座

山羊座性格上很被動，自己認定的事，你就算跟他說很多遍都沒法改變固有想法，除非他親身經歷。所以日常如果因為溝通產生誤會或者分歧，會覺得為什麼這麼固執呢？

跟他談戀愛必須要當他肚子裏的蛔蟲，特別懂他，不然就算他臉都垮到地上了，你也不會從他自己嘴裏聽到一句，你是什麼時候又怎麼惹到他了。而且一般來說，如果不是他自己自主道歉，吵架中他不會低頭一下，因為他只會直戳戳的「講道理」。

天蠍座

天蠍座很重感情，人盡皆知。但很多事情，一些感情中的累也是因為過度的愛和占有才產生。比如，天蠍深愛一個人的時候，會不自覺的多疑。不管是不是信任問題，或者是沒有安全感。

天蠍的準則是：我可以為你付出一切，而你對我要近乎透明。但人是不能真空的活在這個世界的，拋去性別的相互接觸總是會有的，不管是生活還是職場。但天蠍總會希望得到對方第一瞬間的回應，不然會有些亂想，這種情感環境下有時會讓人疲憊。

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人馬座

其實人馬要是真的喜歡上一個人，會很專一。他甚至會願意帶著你一起快樂。但很多時他在矛盾跟前追求的快樂是帶逃避性質的，但感情的事情，不是你只快樂問題就會不存在的，不解決的話總會是隱患。

但他沒有這種平靜溝通的屬性，很多時候人馬不知道如何正視憤怒和負面情緒，於是直接放棄溝通，用凶狠的話語和氣勢直接壓制住對方，然後強迫自己不去想你是不是傷心了。久而久之，會總是傷到對方的心。

天秤座

天秤座是個風評很極端的性格，好評集中在他的為人處事上，大多考慮周到、優雅體貼。差評來自於他對愛情的態度，大多愛自己勝過愛別人。他對於愛人的考驗是無止境的，如果跟別人在一起，也許長久的相處能讓你們對彼此最終放鬆下來，不去注意細節。

但對天秤不行，一旦你讓他感覺到了一絲的改變和不一樣，他就會立馬回應同等的冷漠。而且當他有了這種反應，他是不會聽你解釋過多的，因為可能他享受的不是某一個人的愛，而是愛本身，所以在他心裏，沒有誰不可替代。

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