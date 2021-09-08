Bitcoin暴跌　港男睇完《尚氣》呻唔見$40萬　網民錯重點留意呢樣

加密貨幣價格經常大幅度升跌，投資風險亦相對極高。Bitcoin（比特幣）昨晚（7日）價格突然急瀉，有香港投資者在討論區發文，大呻昨晚入場看電影《尚氣與十環幫傳奇》，其後查看手機才驚覺「荷包大縮水」，他因為看戲而沒有看到跌價提示訊息，唏噓大嘆「睇場戲唔見咗40萬（港元）」。

不過有網民卻錯重點，除了指樓主有錢投資外，更留意到他看電影時是購買學生票，不禁羨慕地留言：「樓主仲係學生，就有40萬可以輸。」



有網民在討論區發文，表示昨晚（7日）到戲院觀看《尚氣》，其間比特幣價格「插水式急跌」，步出戲院後才發現大蝕近42萬港元。（Dmitry Demidko / unsplash）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

全球加密貨幣市場昨日深夜起全線暴跌，根據coindesk數據，比特幣由昨早10時的高位52,912美元，一度下跌至42,921美元，其後收復部份失地，但截至今午12時，仍僅僅回到46,549美元的水平。

+ 1

網民「紫豆人」今日凌晨就在連登討論區以「睇場戲唔見左四十萬」為題發文，上傳照片顯示自己於昨晚9時40分，於戲院觀看片長2小時12分鐘的電影《尚氣》，又分享手機截圖，看到有加密貨幣報價平台不停發布比特幣價格「大幅下降」的消息，甚至到其賬戶截圖，自稱在短短1天內損失近42萬港元。

1場「花費」數十萬港元的電影，讓樓主也不禁坦言「我而家唔敢返屋企，唔知點面對屋企人」，並透露自己過往持貨時，每晚睡覺2小時便會醒過來「睇市」，唯獨昨晚因為看電影而鬆懈了。帖文隨即引來熱議，部份眼利網民就看到戲飛為學生票，紛紛大嚇一跳，「樓主仲係學生，就有40萬可以輸」、「有40萬輸係福氣」、「你就好啦，有能力輸40萬，好多人連4萬都冇」。

+ 6

睇多啲：連登仔分享投資語錄 股神巴菲特睇完都嚇親？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



股市續跌連登仔分享投資語錄 股神巴菲特睇完都嚇親？

+ 5

香港股民秒懂的23個術語！排隊上IFC做乜？連登契媽點解變阿木？

常用股票術語：詞語篇【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 13

常用股票術語：名言篇【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 7

常用股票術語：人物篇【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 12

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】



股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬

👇👇👇按圖即睇股民由勁賺變勁蝕過程👇👇👇