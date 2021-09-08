凱匯抽獎贏家誕生　身份證Z字頭引熱議　網民：發完夢繼續返工

【打疫苗抽獎結果名單／信和／觀塘凱匯】信和千萬元觀塘凱匯單位抽獎結果剛剛公布，大獎得主身份證頭4個字是「Z710」，隨即引起網民熱議，急問中獎者到底什麼年紀，不少人馬上答出幸運兒是名「80後」，如果是無樓一族剛剛好上車。鑑於身份證組成其實有既定規律，「Z」字頭代表1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生人士。不過知道幸運兒年紀真相後，網民仍難掩失望，「好失落，唔開心過唔中金多寶」。



豪宅得主誕生後，身份證「Z」字頭引起熱議，不少網民直指幸運兒是80後。（歐嘉樂攝）

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「抽樓」終極大獎全城關注，許多打好針等抽獎的網民留意直播，看看自己是否「天選之人」，結果公布僅此1人的終極幸運兒後，大家發覺自己只能做「分母」，焦點就落在「Z710」4個字上，不少網民問幸運兒的年紀。

由於身份證組成本身有既定規律，所以有網民估計事主是名「80後」，因為Z字頭的港人應該是1980年至1988年這段時間出生。而按身份證號碼組成，都是由1個英文字母加數字組成，其中「Z」字頭，即是1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生人士。

身份證號碼字母小知識：

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由於就連二獎都有較多是「Z」字頭港人，令網民大嘆「80後成最大贏家」，若果大獎得主未做業主，單位更剛剛好可以幫他上車。雖然有人中獎是開心事，但許多有抽獎的網民都不高興，「咩都唔中，繼續工作」、「我仲特登搭巴士去凱滙，睇定四周圍環境，而家冇啦！」、「發完夢繼續努力工作」。

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信和千萬元觀塘凱匯單位抽獎



信和黃廷方慈善基金及華人置業集團推出打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，今日（9月8日）公布結果，終極大獎得獎者身份證號號頭4位數字是Z710，電話號碼尾4位是0215。

至於二獎$10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額得獎名單，可看下圖▼▼▼

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所有得獎者會於抽獎日起計10日內，以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

得獎者不可授權其他人領取獎品，而領取獎品時，須向主辦單位出示香港身份證正本及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及/或電子紀錄，並須提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的紀錄。

另外，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費將全數由贊助單位支付。

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