心理學│一見小丑就冒汗？怕動物都可能患特定恐懼症　拆解2大成因

驚悚電影《小丑回魂》中，每個小朋友都有其恐懼事物，包括血漿、小丑痲瘋病人及扭曲的女人畫像等，而反派「小丑」潘尼懷斯（Pennywise）總會化身成孩子們恐懼的心魔來嚇他們。現實生活中，不少人與戲中角色一樣，都有特定恐懼的事物或情境，接觸後出現極大身體不適。有YouTuber提醒，如果這種恐慌狀態是持續出現的話，更有可能是患有「特定恐懼症」，需要接受「脫敏」治療。



戲中反派小丑潘尼懷斯專門化身成孩子們恐懼的心魔，然後趁機會捉走他們當食物。（《小丑回魂》劇照）

專門講解心理學現象的YouTuber「維思維」，曾分享特定恐懼症的成因與治療方法。他指恐懼症（Phobia）一般分有3類，分別「廣場恐懼症」、「社交恐懼症」與「特定恐懼症」，常見如「密集恐懼症」、「幽閉恐懼症」、「畏高症」，便是被歸納在特定恐懼症中。

何謂恐懼症

一般恐懼症患者會因接觸某事物或情境產生持續的害怕，出現冒汗、顫抖、心跳加速和呼吸困難等身體不適，甚至出現幻覺。同時患者的害怕反應，一般都是大於實際威脅情況。維思維指，當一個人的恐懼有持續6個月以上時，便有可能是恐懼症患者。

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其中特定恐懼症者的恐慌對象，可分為5類，動物類、自然環境類、注射或血類、情景類以及其他類如小丑、密集物（Trypophobia）和蘋果（Malusdomesticaphobia）等。維思維指，其中發病時的強烈程度是據發病者本身嚴重性而定，而身體產生的噁心、頭暈和反胃反應，則是由於身體在告訴宿主不要靠近這些東西。

小丑恐懼症屬於一種特定恐懼症。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

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小丑恐懼症（Fear of clowns）又俗稱「Coulrophobia」，為特定恐懼症一種。據心理學家西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）指，當一件物件是處於人們熟悉與陌生之間的狀態時，人們會對其中的怪異感到警戒和恐懼。同時此症也可應用在「恐怖谷理論」（Uncanny Valley），人類對跟自己相似到特定程度之非人事物如機械人，可能會產生排斥反應。

「小丑」似人非人？

佛洛伊德指，當一件物件是處於人們熟悉與陌生之間的狀態時，人們會對其中的怪異感到警戒和恐懼。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

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由此推論，小丑外型各方面都和人類相似，但同時又有不像人類的地方，剛好符合以上提及的怪異感部分，容易讓人心感不安。維思維續指，「混亂的辨別信息」是小丑恐懼症的另一常見病因。

人類通常會以表情來判斷他人情緒，但從小丑笑容來看，卻讓人不能判斷他是否真正處於開心的情緒，此時人類大腦或會因此感到信息混亂，不安情緒油然而生。

人類通常會以表情來判斷他人情緒，但從小丑笑容來看，卻讓人不能判斷他是否真正處於開心的情緒。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

目前歐洲國家每年約有6至8%人口受特定恐懼症困擾，而亞洲、非洲和拉丁美洲每年則有2至4%的人口。當中又以女性患者較多。一般男性通常在14歲時發病，女性則多在10歲時出現症狀。

維思維稱，除以上提及的恐懼對象外，生活上還有許多令人難以置信的特定恐懼症，如「鈕扣恐懼症」、「鬍鬚恐懼症」、「雲朵恐懼症」與「蘋果恐懼症」（Malusdomesticaphobia）等。特定恐懼症病因暫時仍未有確切結論，但有說此症與患者童年經歷有關，不堪回憶導致他們長大後害怕某事物或情景。

目前歐洲國家每年約有6至8%人口受特定恐懼症困擾，而亞洲、非洲和拉丁美洲每年則有2至4%的人口。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

暴露療法

學術界認為恐懼症有兩大成因，其一是創傷事件後遺症（PTSD），其二是「古典制約」（Classical conditioning）理論。根據《精神病診斷及統計手冊DSM-5》，此症有7項標準斷症：

1.對特定事物或情境過度恐懼或焦慮

2.碰到恐懼事物時，立即激發恐懼或焦慮

3.碰到恐懼事物時，主動迴避或強忍

4.對該事物的容怕焦慮與實際威脅不成正比

5.焦慮狀態至少持續6個月

6.恐懼情況影響學習、工作或個人生活

7.不能用其他精神障礙作更好解釋

認知行為治療是指由專業人士如心理專家，協助探討患者過度焦慮的原因。（《自殺特攻 ：超能暴隊》劇照）

由於恐懼症被歸納為焦慮症的一種，前者治療方向也與後者相若，有藥物治療和認知行為治療兩大方向。藥物治療是以抗焦慮藥物來平息大腦中過度活躍的部分；認知行為治療則會由專業人士如心理專家，協助探討患者過度焦慮的原因，並以「暴露療法」幫助患者反復接觸害怕的事物或情境，逐步學會面對它們，最終達致「脫敏」效果。

【本文已獲「維思維WeisWay」授權刊登。】

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