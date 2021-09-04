心理學│睡眠姿勢揭示性格　胎兒型渴望被保護　呢種反映內心敏感?

有說睡姿不單是一個習慣，還可以反映性格特質。YouTuber「維思維」曾引用外國研究指，常見睡姿大致分為6種，當中的肢體語言可作為了解一個人的性格參考。睡姿同時影響一個人的健康，醒後落枕不適其實與長時間趴睡有關。



據指睡姿可以反映性格特質。（電影《失眠》劇照 ）

YouTuber「維思維」指，常見睡姿大致分為10種，其中有6種是根據睡眠專家克里斯·伊齊科夫斯基 （Chris Idzikowski）的研究作介紹。

👇👇👇按圖了解克里斯研究的6種睡姿分析👇👇👇

+ 14

1. 士兵型（Soldier position）

士兵型睡姿是指以仰臥方式，雙手交在兩側，雙腳自然伸直，整體直立平躺在床上。在克里斯的分析中，此睡姿者性格比較安靜，做事往往比較堅定和有紀律。他們重視結構，對自己和他人也有高標準。

一般來說，仰臥睡姿者多是25歲至34歲之間；研究中有8%的人愛維持士兵型睡姿，另有逾半以上的人，會以仰臥入睡，然後改變為其他睡姿。

2. 胎兒型（Fetal position）

胎兒型睡姿是指以側睡方式，雙腿捲縮在身體前，兩隻手放在靠近身體的地方，整個人像嬰兒般縮成一團。 喜歡胎兒型睡姿的人，往往內心較敏感，外表卻會顯得非常堅強，而且待人親切。儘管和他人初次見面時，他們會特別害羞，但仍然無法掩蓋其內心散發的親切感。

喜歡胎兒型睡姿的人，往往內心較敏感，外表卻會顯得非常堅強。（電視劇《無法抗拒的他》劇照）

由於此睡姿代表嬰兒最舒適和安全的姿勢，故它也隱含需要被保護、理解與同情的意思。據克里斯調查發現，有41%參與者是使用胎兒型睡姿入睡。同時胎兒型睡姿是調查中最多人使用；女性傾向此姿態的機率，是男性的兩倍。

3. 原木型（Log position）

原木型睡姿是以側睡方式，雙手自然放在身體兩側，雙腳伸直，整體像原木躺在床上一樣。雖然這睡姿表面看來僵硬，但事實上是人體放鬆狀態。

喜歡原木型睡姿的人，性格通常比較大方隨和，喜歡與人交談，很容易融入群眾。比起懷疑，他們更傾向相信他人，因此容易被有心人所騙。在克里斯調查中，有15%的人喜歡原木型睡姿，為第2受歡迎睡姿。

原木型睡姿的人，容易被有心人所騙。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

4 渴望型（Yearner position）

渴望型睡姿同樣是以側睡的方式，但他們的雙手會向前伸，就像要向人索取甚麼似的。喜歡渴望型睡姿的人，性格比較開放，卻有多疑多慮、憤世嫉俗的一面。另外，這類人在做決定時很緩慢，但一旦下定決心便會很堅定。在克里斯調查中，有13%的人是喜歡渴望型睡姿。

喜歡自由落體型睡姿的人，性格比較魯莽。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

5. 自由落體型（Freefaller position）

自由落體型睡姿是指雙手抱枕，頭部轉向左或右的其中一側，然後整個身體趴在床上。喜歡自由落體型睡姿的人，性格比較魯莽、大膽和直言不諱，內心容易緊張。這類人在克里斯調查中佔有7%，並被認為是千禧一代和X世代中較常見睡姿。

6. 海星型（Starfish position）

海星型睡姿是指以仰臥方式，雙手放在頭的兩側或抱枕，整體癱軟在床上，如海星般張開雙手。喜歡海星型睡姿的人，性格容易交朋結友，也熱衷幫助他人，以及傾聽他人意見。然而，他們不喜歡成為眾人的焦點。這類人在克里斯調查中佔有5%，普遍多見在男性身上出現。

除了這6種有學術研究支持的睡姿分析外，維思維還介紹了以下4種睡姿類型。



👇👇👇按圖了解維思維介紹的4種睡姿分析👇👇👇

+ 2

1. 登山型

登山型睡姿是指以仰臥方式，雙手自然伸直，其中一隻腳抬起，像個登山客般入睡。有此睡姿者，往往有愛冒險和難以被預測的個性。他們喜怒無常，容易被逗笑或生氣，但通常有很高的行動力、競爭力和領導力，為天生領導者。

2. 木乃伊型

木乃伊型睡姿是指以仰臥方式，雙腳交叉，雙手抱胸前，直立地躺在床上。喜歡木乃伊型睡姿的人，被指防備心較重，不易對人打開心扉。其外表看似開放激進，其實內心保守，於人際交往中特別容易遇上阻礙。

喜歡木乃伊型睡姿的人，被指防備心較重，不易對人打開心扉。（電視劇《無法抗拒的他》劇照）

3. 二郎腿型

二郎腿型睡姿是指以仰臥方式，翹腿睡覺。常有此睡姿者，性格通常比較自戀。他們在生活中有自己一套行為模式，不易接受突如其來的變化。

4. 大字型

大字型睡姿，顧名思義是以大字型姿態仰臥在床上，雙手雙腳大開。這類人通常表現獨立有自信，十分重視自由和權利，性格開放，與陌生人可以很快成為朋友。

很少人會維持同一個睡姿到天亮。（電視劇《無法抗拒的他》劇照）

維思維指，其實很少人會維持同一個睡姿到天亮，在此期間的肢體語言，僅可作為了解性格的參考。需要注意的是，睡姿確實影響了一個人的健康，醒後落枕不適更與長時間趴睡有關。

當中睡姿可以粗略分為3種：側睡、仰睡和趴睡。其中以仰睡最舒適，只是需要注意若枕頭過高，可導致頸部往前傾，過低枕頭則未能避免頸部彎曲懸空的狀況。維思維提醒，最好的枕頭高度是剛好讓頭微微抬起，呈現下巴微收的狀態，這樣睡眠質素會較好。

側睡時可在兩腿間夾一個枕頭，避免造成脊椎歪曲。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

側睡為最佳睡姿，惟需要留意下身微曲時，可在兩腿之間夾一個高度適中的枕頭，避免擺在上的那腿往下掉，造成脊椎歪曲。趴睡則是維思維最不建議的睡姿，因為壓迫胸腔可導致呼吸不暢，頭部被迫轉向左或右的其中一方，造成落枕問題。

【本文已獲「維思維WeisWay」授權刊登。】

👇👇👇點圖看「蘇聯睡眠實驗」來龍去脈👇👇👇

+ 15

俄羅斯政府曾發聲明否認前蘇聯曾做「睡眠剝奪」實驗。（資料圖片）

👇👇👇點圖看加德納的不睡覺實驗過程👇👇👇