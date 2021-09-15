阿仔2歲識睇英文書　4歲考5級樂器　港媽開心分享卻被指囂張曬命

作為家長當然望子成龍，有港媽早前於網上發文，指兒子2歲起已能看英文書，4歲已考獲5級樂器，對此感到驕傲。不過她卻大呻，與友人分享兒子的出眾表現後，常常被誤會是刻意炫耀，更稱已預料到小一成績公布時會再次因兒子太出色而被杯葛。帖文引來熱議，不少家長也認為發文的港媽過份自信，諷刺稱單看其帖文已明白她被朋友疏遠的原因，「不如你搞清楚人哋係杯葛你個仔定杯葛你先啦」。



有港媽發文大呻指當她分享兒子的出色表現時，身邊的友人總會離她而去，令她不禁認為別人妒忌其兒子。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名港媽早前投稿至facebook群組「家長Secrets」，指兒子表現一直「比人特別優秀」，2歲起已能看「比較厚的」英文書籍，4歲亦已考獲5級樂器。她指起初也很希望與身邊的朋友開心分享，沒料發現友人「一個又一個離我遠去」，才發現或被誤會是炫耀。

為此港媽不禁預先為兒子「打底」，告訴兒子他人或未明白其優秀，提醒他日後要做好或未能交到知心好友的準備。她又慨嘆友人及家長們往往會妒忌，而非欣賞資優的孩子，更直言已預料到日後仍會因兒子的表現繼續被針對，「我感覺到下一次被杯葛的日子可能是小一成績公布之日，不過我已有心理準備」。

港媽「訴苦」全文：

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港媽於帖文有感而發，期望兒子「將來依舊簡單，繼續發光發亮」，又明言期待兒子升上「最頂尖的小學」，以行動反擊杯葛她們的人，「讓現在對我們閒言閒語的人無話可說」。

帖文引來熱議，不少家長直斥投稿港媽自視過高，認為即使其兒子的確表現出眾，也總有需要學習及進步的地方，「你呢啲叫臭寸，唔通我個仔識如來神掌又要周街話畀人知咩」、「天外有天，家長硬要活喺比較當中，只會自尋煩惱」。

帖文引來熱議，不少家長直斥投稿港媽自視過高，又批評她教育兒子的價值觀非常扭曲。（《愛回家之開心速遞》劇照）

亦有大批網民狠批港媽行為正正是炫耀，教育兒子的價值觀亦非常扭曲，「問題不在你孩子，問題在你自己，先學謙卑再說」、「不如你搞清楚人哋係杯葛你個仔定杯葛你先啦」、「小朋友或許優秀，家長社交智能同情商堪憂，諗諗帶畀個小朋友咩影響就驚」、「學咗做人處事先講嘢，邊有人會同個小朋友講你第時會無乜知心朋友㗎」。

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網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



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