驚見室友與蠟筆小新公仔談心　特別睡前習慣嚇親港男：件事好少女

人人也有獨特的生活小習慣，有時在他人眼中或是難以理解的怪癖。有大學生早前於討論區發文，指晚上在宿舍無意中聽到室友談天的聲音，起初還以為對方在講電話，後來才發現室友原來有特別的「睡前儀式」，會抱着心愛的蠟筆小新公仔談心一輪才睡覺，認為對方的小習慣「好特別好少女」，同時又擔心自己與對方暫未算熟稔，猶豫應否「扮唔知」。



有大學生發文指，早前發現室友每晚睡前也會與蠟筆小新公仔談心，認為對方的習慣非常特別。（《爸爸好奇怪》劇照）

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該名大學生於Dcard討論區以「發現咗Roommate嘅另一面」為題發文，形容室友是個特別的人，生活非常有規律，猶如有自己的1套時間表。他指室友每日也準時於7時起床及11時入睡，晚上8時後便不會進食，早前他更發現對方原來有特別的睡前習慣。

樓主指平日晚上自己多數會在房內「戴住耳機打機」，有次剛好音樂停下，他聽到房內有人談話，遂好奇望向室友，發現對方已背着他躺在床上，「初頭我以為佢係同女朋友、朋友傾緊電話，都無理到」。不過後來他竟看到室友抱着1隻蠟筆小新公仔「郁嚟郁去」，更看到令他目瞪口呆的一幕。

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室友與蠟筆小新談心的一幕震撼樓主，令他不禁直呼：「係咪好荒謬？但真係真人真事！」他又指已觀察室友數天，確定對方「每日臨瞓前都會同蠟筆小新傾偈」，形容該習慣「好少女，好特別」。不過由於與對方不算非常熟稔，「唔知到底應唔應該俾佢知我知呢件事好，怕佢尷尬，我又尷尬，所以當時我係邊聽扮打機」。

不少網民認為室友的習慣非常可愛，有人建議樓主可藉此與對方打開話題。（《女神降臨》劇照）

不少網民看過帖文也認為室友的習慣非常可愛，亦有人分享類似習慣，「我覺得只要你唔係會取笑佢嘅話，就算俾佢知你知，應該都無咩嘢」、「幾好呀，我有時都會同啲公仔講下嘢，有啲陪咗自己好耐嘅公仔真係當佢哋係朋友㗎」、「其實隻公仔買咗好耐，都算係一種陪伴，偶爾搵唔到人傾訴，公仔都係唯一嘅對象」。

更有人建議樓主可藉此與對方打開話題，「我可能會扮晒嘢問佢做乜然後同佢講笑，可能你哋會咁樣而friend咗」、「其實又唔使扮唔知嘅，睇你描述佢唔似想刻意隱瞞，藉此開話題同佢傾下偈，話唔定會同佢做到friend呢」。

有男網民曾於高登討論區撰文，表示因為最近大學考試其中一科的成績未如理想，心情非常低落。同房的男同學見狀連忙安慰，更直言「你同我好好瞓一覺」，惹來樓主一場誤會！



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