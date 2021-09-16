將軍澳冰雹原來小兒科！香港最大冰雹闊過iPhone 13　美國大到咁

【將軍澳冰雹／天文台】天文台周四（9月16日）下午一度發出特別天氣提示，指將軍澳有冰雹報告，而網民紛紛上載冰雹圖片，顯示大小如5毫子香港硬幣（2.25厘米），引起熱論。不過將軍澳5毫子大小冰雹其實只屬於「小兒科」，原來香港1981年曾接獲最大的冰雹報告指長度達10厘米，即比今日將軍澳冰雹大超過三倍！而世界上其他地方的冰雹紀錄更誇張，像美國有正式紀錄的最大冰雹，就長約20厘米。



先看將軍澳9月16日落冰雹情況▼▼▼

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香港落雹非罕見 冰雹曾長達10厘米

炎炎夏日，將軍澳周四（9月16日）卻突然有冰雹，引來網民熱論是否天降異象。其實落冰雹在香港並不罕見，根據天文台數據，未計及今次，1967年有紀錄以來已接獲40次相關報告，當中2次在9月發生（連同今次即有41次報告，3次在9月發生）。

據報，是次將軍澳冰雹大小如港幣5毫子（2.25厘米）。不過翻查資料，天文台1981曾接獲長度達10厘米冰雹報告，比蘋果Apple最新旗艦機iPhone 13 Pro Max的闊度（7.81厘米）還要長！

2014年3月30日下午8時40分左右在荃灣拾獲的冰雹（張小姐／天文台）

但其實10厘米仍未算是最大冰雹。以美國為例，目前有正式紀錄最大冰雹直徑達8英寸（約20.32厘米），於2010年7月23日在南達科他州薇薇安市（Vivian）發現。20.32厘米的直徑，即幾乎等於一部iPad Pro 12.9吋（第5代）的寬度（21.49厘米）。

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另外，根據健力士世界紀錄，世界最重冰雹重1公斤，1986年4月14日在孟加拉發現，但據報這場恐怖冰雹在當地造成92人死亡。