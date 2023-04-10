自覺處於人生谷底？1個簡單測驗　搵出能助你谷底反彈嘅最佳方法

人生是沒有一帆風順的，不經歷風雨怎麼見彩虹呢？不經歷磨練怎麼成長呢？



有道是人生不如意之事十之八九，所以我們要學會從容應對。

每個人走出低谷的方式不同，想知道你該如何走出人生低潮期嗎？快來測一測吧！

陷入人生低潮期不要緊 最重要是知道如何走出來（點圖開始測試）▼▼▼

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1.你是不是一個完美主義者？

是---2 不是---3

2.你對自己的生活有沒有計劃？

有---3 沒有---4

3.你有沒有自己的職業生涯規劃？

有---4 沒有---5

4.你是不是一個缺乏安全感的人？

是---5 不是---6

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5.你是不是一個樂天派？

是---A 不是---6

6.你會不會想著一定要充實提高自己？

會---B 不會---7

7.你的性格是不是比較激進？

是---C 不是---D

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A. 你可以通過外出旅行的方式走出人生低谷

你是一個比較隨性灑脫的人，遇到事情也是積極面對，而外出旅行就是你最快走出人生低谷的方式。

通過旅行，你見證了大自然的神奇，自己的心態變好了，那些煩心事自然就看的開了。

B.你可以通過進修充實自己的方式走出人生低谷

在工作上你是一個特別有能力的人，生活上又有情調，在別人眼中你的生活是令人羡慕的。

但是正所謂能力越大責任越大，當你感覺到自己處於事業低谷的時候，你會去學習讓自己走出瓶頸期，這也是一種讓你最有安全感的方式。

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C.你可以跟知心好友傾訴的方式走出人生低谷

朋友是我們人生中重要的角色之一，沒有朋友的人是孤獨的。你是一個比較成熟穩重的人，在你面對人生低谷的時候你不會去自怨自艾，你只會去解決問題。

你只有跟好友說出自己的心事才會變得輕鬆，不會變的偏執。

D. 你可以通過外出交際的方式走出人生低谷

你是一個比較重視外在事物的人，在你人生低谷的時候你一直在尋找辦法去解決它，但是你一直沒有找到一個好辦法去完美解決它。

在你外出交際的時候，說不定可以從跟他們的交流中找到走出人生低谷的辦法。

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