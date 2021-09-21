大學女生揹斜孭袋上堂　男同學見到即嘲身材突出　網民斥：性騷擾

【孭斜袋】輕巧的孭斜袋近年成為衣著配搭大熱，但女生使用時，肩帶會橫跨胸部中心，令身材變得突出。有就讀大學的女生於討論區發文，稱早前以一身輕便打扮加上斜揹袋回校上課，1名男同學見到即以其身材大聲「講笑」，令她在眾人面前非常尷尬，女生事後回想更懷疑對方的說話已構成性騷擾。網民看過帖文也直斥涉事男同學毫不尊重，認為樓主應直接警告對方及表示不滿。



孭斜袋近年大熱，藝人張沛樂（沙律）亦愛使用，更在IG貼上打卡照而受到網民注目。（IG@charlottecheung107圖片）

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「呢位男同學，算唔算性騷擾？」該名女生於Dcard討論區發文，指早前以輕便打扮回校上課，「普普通通T shirt牛仔褲加個斜揹袋就出門口」。沒料到當日在學校走廊遇到1名男同學，對方一見面即大聲叫她，並在遠處以其身材及打扮開玩笑，「超級大聲咁對住我叫咗一聲：『喂！𠝹波袋喎！估唔到你前面咁有料喎哈哈！』」。

樓主指對方說話時非常大聲，不少同學聞言即向她望過去，令她非常尷尬，「我尷尬到好想搵窿捐，好想死。如果我唔係未瞓醒，我應該鬧返佢轉頭好耐」。她事後直指，女生的身材及衣著打扮也與他人無關，作為同學理應懂得說話的分寸，「其實女仔上圍大細唔係自己話事，著咩衫拎咩袋都唔關你哋事，大家都大學生啦，畀返少少尊重真係咁難咩」。

樓主事後直指，女生的身材及衣著打扮也與他人無關，作為同學理應懂得說話的分寸。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民看過帖文也直斥涉事男生無禮，質疑行為已屬性騷擾，「基本禮貌都唔識，學咩人做大學生」、「就算唔投訴都要強硬警告佢，至少之後再發生想投訴佢嗰時，佢無咗以為你接受呢個藉口」、「女仔着咩係自己自由，但往往總會有啲唔好嘅視線／角度去看待呢樣嘢，希望大家可以respect下個人選擇，同時收起嗰啲所謂嘅『目光』」。

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