嘆80後朋友苦等樓價大跌入市　一等等足14年：餘生在絕望中度過

香港樓價高居不下，每有新樓盤推出，市民反映依然熱烈。有網民最近就在討論區分享，指其1名80後朋友自從2007年起，便一直苦等樓價大跌才入市，未料一等便等了14年，「由廿幾歲等到而家過40歲仲等緊」，慨嘆朋友餘生只能在絕望和痛苦中度過。



有網民在討論區發文，表示其朋友由2007年便等待置業機會，未料等到現在也不敢入市，形容對方餘生只能在絕望中度過。（資料圖片）

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該名網民在香港討論區以「有朋友由07年等樓市跌等到而家，變咗中佬」為題發文，表示其80後朋友早在2007年已有置業的念頭，打算等樓價下跌才入市，可惜一等就是24年，至今仍未上車，讓樓主直呼心酸。

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帖文引來大批網民討論，部份人認同樓主所言，並指「做錯一個決定影響一生命運」，稱「可能70歲終於等到」、「已經無人信買樓長線係會輸，個個搶住買買買」、「一個決定，一生遺憾」。不過，也有網民認為上車買樓不代表一切，「唔好講到買唔到樓就好慘啦！人生仲有好多樂趣嘅」、「買樓其實ok，但唔買都唔係問題」，最重要的還是好好規劃人生，了解自己的財政負擔能力。

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有網民發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。



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