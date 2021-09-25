18歲跨欄美少女夏思凝被讚撞樣IU　實力獲封「女版劉翔」｜全運會

【夏思凝／李知恩IU／女版劉翔】本月中開幕的全國運動會正進行得如火如荼，除了獎牌成績，一眾高顏值的運動員同樣是場內焦點。來自湖南的女子100米欄選手夏思凝，憑實力獲封「女版劉翔」，更因其清秀臉蛋更成為網民熱議的新寵兒，紛紛形容她「神顏」，又認為她擁有韓國女星李知恩IU的氣質。



夏思凝在女子100米欄跑出13.49秒成績，雖然無緣晉身最終決賽，但已引起一眾網民熱烈討論。（微博圖片）

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剛滿18歲的夏思凝代表湖南省出賽，是首次參加這麼大型的全國比賽，在女子100米欄跑出13.49秒成績，無緣晉身最終決賽。不過身材高佻、清秀不俗氣的她登場後，旋即成為網絡焦點，不少網民都大讚她美得沒話說，「顏值絕對第一」，又指樣貌跟內地女演員劉詩詩及韓國女星IU有幾分相似，並在微博上被標籤為「#全運會上00後的神仙顏值」之一。有人則翻出夏思凝中學時期的美照，指她一直沒有走樣，稱這是「純天然認證」。

一夜爆紅後，夏思凝本人亦開通了微博，並發表第一篇帖文，寫道「大家好，我是湖南隊100米欄選手夏思凝，我的首屆全運會結束了，經歷了這次比賽要好好沉澱自己，認識到自己不足的地方，補長自己的短板，加油小夏，成為更好的自己。」

不少網民都大讚夏思凝是「純天然美顏」。（微博圖片）

事實上夏思凝不僅擁有高顏值，實力亦同樣不應輕視！根據資料顯示，夏思凝的父親曾是邵陽市田徑隊成員，有着運動天賦的她從小學過舞蹈，身體柔韌及協調好，從中學一年級起就跟田徑教練趙學軍進行訓練，先是練跳高隨後被教練發現有很高的跨欄天賦，於是轉項練跨欄。

經過短短3年的訓練，她在2017年全國中學生田徑錦標賽女子100米欄中便以14.54秒拿下冠軍，翌年在世界中學生運動以14.01秒獲得銀牌。2019年8月，年僅16歲的夏思凝在第二屆全國青運會上，以13.30秒打破全國少年紀錄，早已一跑成名，紛紛封她為「跨欄天才」及「女版劉翔」，今年則被北京體育大學錄取，正式開始大學生活。

全運會｜山東女子單車隊奪金 隊服設計嚇傻網民（01熱話製圖）

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