父母拒代付大學學費　台女生狠批自私過份寧輟學　反遭網民抨擊！

子女成年後父母應否繼續代繳學費？有台灣女網民近日於討論區表示，父母說想訓練她獨立，因此要她自行負擔大學學費，不過她認為讀負擔太大，批評父母「會不會太過份？」，直言「一個學費直接看清父母也是滿值得！」。帖文隨即引起網民熱議，絕大部分網民都不認同她的想法，更反駁父母不一定需要負責子女成年後的支出。
該名台灣女網民於Dcard討論區以「一個學費直接看清父母」為題發文，指出父母每周都會出門玩，「有錢的要死」，卻說要訓練她獨立，要她自行負擔大學學費，她質疑訓練獨立是藉口，實際是父母想把錢留給自己用。她表示，平時吃喝她是花自己的零用錢，沒再要父母半毛錢，但現在連學費也要自己出，「會不會太過份？」。
她續說，讀大學4年學費要40萬元新台幣（約11萬港元），「知道這對1個19歲的女生是多大的負擔嗎？」，現在為了學費，她不想讀大學，直言「1個學費直接看清父母也是滿值得！呵呵」。
台女帖文引來網民一面倒的批評，「零用錢也是你家人給的啊，米蟲」、「不會辦學貸喔？」、「父母支付大學學費不是義務吧？其實只要到18歲他們可以不用再管你。有錢又如何？那也是他們自己賺來的」、「其實超過一半的人都是辦學貸，不用在那邊哎哎叫，你沒有比較可憐」。
不過樓主堅持己見，留言指出「父母供小孩上學本來就天經地義」，她曾提出各付一半學費，但父母不同意。她批評父母自私，「沒錢養小孩，那幹嘛生小孩」，零用錢給了她就是她的錢，又反問「打工是能賺多少錢？」，如果去打工她是不是不用讀書了。
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