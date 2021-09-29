175人客機遭雷電擊中急墜幾百呎　乘客驚嚇尖叫　艙內畫面曝光

在高空三萬呎遇上雷擊，必定是驚嚇恐怖的經歷！俄羅斯一架載有175人的客機，日前起飛後被雷電擊中，在幾秒內如自由落體般急速下降幾百呎，幸最終成功緊急降落，全員平安。一段機艙拍攝的影片曝光，只見機身猛烈搖晃，機上乘客不斷尖叫，畫面驚險。



俄羅斯一架載有175人的客機，日前起飛後被雷電擊中，在幾秒內如自由落體般急速下降幾百呎，機艙猛烈搖晃。（影片截圖）

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機艙畫面曝光▼▼▼

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一架俄羅斯藍色航空（Azur Air）波音737-800客機，於上周六（25日）由葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）起飛，原定飛往索契（Sochi）度假村，惟飛至索契以北約180公里位置時，遇上嚴重氣流，甚至被閃電擊中，導致客機急速下降。從影片可見，窗外突然有強光一閃，機身搖晃得非常厲害，機上大人小孩都驚嚇得尖叫起來。

機上乘客事後憶述當時情況，指飛機突然猛烈搖晃，其後像失去控制般急速墜下約4秒，瓶裝水及水杯在地上四處滾動，尖叫聲和孩子的哭聲響徹整個機艙，所有人都緊緊抓住座位或扶手，又稱大家紛紛跟自己的人生說再見，「大家都嚇壞了，還有人覺得是引擎被打到」。而機師只透過廣播說「不要驚慌，請繫好安全帶」，就再沒有廣播訊息。幸好機師最終能穩住客機，重新爬升至安全位置，並緊急降落在克拉斯諾達爾（Krasnodar），機上全員平安。

同場加映：飛機闖颶風眼驚險片段曝光 景象驚呆80萬人

美國早前遇四級颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲，為路易斯安那州帶來狂風暴雨，更是美國有史以來第五強的颶風。美國國家海洋和大氣管理局早前公布1條影片，顯示1架飛機正闖進颶風眼，駕駛室猛烈晃動逾45秒，機師則緊緊握着操縱桿；當飛機穿過氣流雲帶，面前景象令人看得目瞪口呆，影片至今近80萬人次觀看。



飛機闖颶風眼驚險片段▼▼▼