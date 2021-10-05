豪宅港媽請英文教師陪4歲仔睇書　每次半小時$50　網民：30年前價

不少家長都很重視孩子的英語學習，小小年紀就要好好培養。有住在紅磡半島豪庭的港媽在網上招聘私人英文教師，每星期2至3日，陪伴1名4歲孩子講故事書半小時，要求全程以英語溝通，惟每半小時僅50元，因而引起網上熱議。網民都批評港媽不知價出手低，直言是「卅年前嘅價錢」，又指每次只有半小時，「邊有人同你去教」。



有港媽在網上招聘私人英文教師，每星期2至3日，陪伴1名4歲孩子講故事書半小時，要求全程以英語溝通。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該港媽在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」以中英文發帖，欲聘請私人教師跟住在半島豪庭的4歲小朋友講故事，教導他認字，以及以簡單問題討論內容及分享自身經驗，全程以英語溝通，每星期2至3日，每次半小時，住半島豪庭優先。

招聘告示詳情▼▼▼

帖文隨即引起網上熱議，有網民直指課堂只有半小時「來回車費去到冇咗」，而車程時間還要比實際教學長，「隔籬座都嫌遠」、「仲要計返出門口要用一個口罩條數」，又批評出價寒酸，「仔女20幾年前去playgroup都幾百蚊一堂啦，小學上門補習都200蚊」。有網民就認為半小時講故事時間根本是父母的責任，「生個仔出來做咩？連講故事都要請人講」、「一日陪半個鐘都懶？」。

同場加映：琴行聘演奏級鋼琴老師 每周6天月薪$18000 網民：譚仔人工仲高

沒有最低，只有更低？天水圍1間琴行在網上招聘鋼琴老師，要求至少有演奏級1級及8級樂理，懂其他樂器優先，每周6天工作，周六日更要求工作12小時，月薪達18,000元。招聘帖文隨即引起熱議，不少網民都批評琴行出手太低，「譚仔阿姐人工仲高」，質疑他們不尊重藝術。



+ 2

有網民批評琴行開價太低，「咁低人工，冇嘢呀老闆！」、「演奏級先hkd 18k, 洗碗都hkd 16k啦」，有人更詳細計出實際時薪，「每周共60個鐘，一個月4星期，240個鐘，時薪75蚊，低過清潔喎」，直言「演奏級$200/一個鐘基本啦」，而且如果擁有這個資歷的人不如「收學生自己教」，月入可能高達5萬元。

亦有網民笑言「譚仔阿姐人工仲高」。根據招聘網站Jooble，譚仔在4月8日的招聘日中，以每月薪金16,500至20,000元招聘「侍應／廚房助理／洗碗」，未計及新人獎金、勤工獎、醫療和交通津貼。

同場加映：譚仔姐姐月入1.5萬以上 網民稱儲3年夠首期買樓：廢青仲話買唔起

譚仔姐姐月入1.5萬以上 網民稱儲3年夠首期買樓：廢青仲話買唔起

想置業上車，不如做譚仔姐姐？一篇「譚仔呀姐人工都$15000」的文章在網上瘋傳，撰文者直指如果情侶2人一起到譚仔做侍應，每月收入3萬元，如認真儲錢3年已有足夠首期買「上車盤」，寸爆「廢青」買不到樓只是不努力。帖文其實是2年前的討論區帖文，惟近日再度掀起網上熱議，甚至認真分析入息3萬元都未必能如夢置業。



+ 5

同場加映：港媽$200請私人司機 接送國際學校兒子來回大埔何文田 被批寒酸

不少家長都會為年幼孩子安排校車接送上學，有港媽早前在網上發出招聘告示，以200元聘請私人司機，接送其就讀國際學校的兒子，由大埔來回何文田，因而被其他網民批評出價寒酸，直言「85折的士都唔夠畀」。



+ 2

同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴

1則招聘告示早前在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴，「文武雙全」下做6小時僅得800元，而列出的應徵者條件更被網民狠批「離地」：「好少落山，唔知物價。」



「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

+ 4

同場加映：貿易公司請文員 返5日半仲要外勤月薪僅呢個數 網民批人工離地

打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。



+ 5

有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。



+ 1

有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」

