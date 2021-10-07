寧夏《西遊記》取景地通街「紫霞仙子」　網民：朱茵顏值無法模仿

微博日前瘋傳1條「寧夏一景區紫霞仙子濃度太高」的影片，更登上熱搜。片中有多名女遊客扮成周星馳主演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中朱茵飾演的「紫霞仙子」。內媒指影片拍攝地點正是電影取景地寧夏銀川市的鎮北堡西部影城，工作人員稱就算不是國慶假期，平日都有不少遊客專程去扮紫霞仙子留影。網民看完影片笑言「裝束可以模仿，（朱茵）顏值無法模仿」，又笑指此情此景「至尊寶都不敢出來了」。



寧景有景區國慶期間出現大批「紫霞仙子」，工作人員稱其實平日都很多人去扮紫霞仙子打卡。（微博影片截圖）

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周星馳主演的《西遊記》中《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》是經典港產片，片中朱茵飾演的紫霞仙子真的仙氣十足，她更因此角色被許多網民封作女神。日前微博1條叫「寧夏一景區紫霞仙子濃度太高」的影片登上熱搜，黃沙滾滾的古城內，大批女遊客扮成紫霞仙子，個個紅衣裳白色薄紗外套，手持招牌紫青寶劍和帶有鈴鐺的手鏈，一班人圍在一起換裝，綁好頭髮上用紅絲帶束起高馬尾再「出巡」，除了成年版還有小女孩版，十分熱鬧。

內媒指，位於銀川市的鎮北堡西部影城，是國內十大影視基地之一，屬國家5A級景區。主要景點包括明城、清城及老銀川一條街，是《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的拍攝地點。

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國慶假期間有大批遊客去到寧夏銀川鎮北堡西部影城扮紫霞仙子，工作人員指，因為區內有《大話西遊》（即《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》）的取景地，所以許多遊客會扮成紫霞仙子拍照留念，區內就有出租紫霞仙子服裝的店。雖期國慶假遊客特別多，但平日去扮紫霞仙子的女遊客還是不少，溫馨提醒景區最近天氣轉涼又下雨，如果只穿紫霞仙子套裝的話衣太薄會有點冷，民眾最好中午才去扮。

朱茵的紫霞仙子扮相令人驚艷，網民笑言：「裝束可以模仿，顏值無法模仿。」（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

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看到許多遊客專程去扮仙子，網民笑言「人家至尊寶說愛你一萬年不是愛你一萬個」、「一個愛一年，就是一萬個」、「紫霞批發市場」，形容景區內的紫霞仙子多到「泛濫」，又想她們這樣個個像穿校服一樣，「多統一打扮的紫霞仙子，會不會尷尬啊」、「東京淺草寺附近穿和服都找不到日本人了，何況家門口銀川」。

不過有網民直言，該服裝不是人人能「Carry」，「裝束可以模仿，顏值無法模仿」，揶揄畫面可能嚇到「至尊寶都不敢出來了」。

（綜合）

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