朋友拒絕政府工offer　超長招聘期非主因　網民：都係私人公司好

政府工一直被喻為鐵飯碗，而且人工增幅穩定，不少人都希望可以受聘。不過最近有網民在討論區上分享，指有朋友拒絕了政府工offer，原因是等政府工offer期間已經成功轉工，現職人工還比政府工高，令政府工吸引力大減。樓主總結朋友經驗，認為工作而言還是私人公司較好，因為人工加幅可以比政府工大很多。



有網民表示，朋友早前拒絕了等候多時的政府工Offer。（資料圖片）

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樓主在香港討論區上發文，指有朋友早前申請政府工職位，後來沒有消息，一直以為他沒有offer。不過他後來才知道朋友其實收到政府工offer，但當時已經拒絕對方。樓主說，他得知消息時「都幾震驚」，因為朋友一直都希望可以得到該個職位，工種亦都適合他，不明白「做咩會拒絕」。

朋友解釋，他拒絕政府工首先是因為招聘期太長，等待轉工的時間太耐，由於本身他的收入已經比政府工高，等offer期間更轉工1次，「第2份工人工多咗一截」，如果現時選擇政府工反而要「減薪」約1萬，「做政府係貪穩定，但唔代表佢要減咁多人工去做」，再加上政府工沒有花紅雙糧，「計計埋埋一年都相差成6位數」；更重要的是，朋友正在供樓，「無謂搞到收入大減，壓力大咗」。朋友經歷令樓主感概地指，人工加幅任何時候都是私人企業較好，「次次轉工都可以加一截」。

朋友的經歷令樓主覺得，打工還是私人公司的人工較高。（資料圖片）

網民指出，政府工優點是穩定，私人公司也的確是升職加薪較快，認為選擇做政府工還是做私人工，視乎個人能力及年齡：

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