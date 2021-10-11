魷魚遊戲｜有錢同學辦擲骰比賽　擲贏即收$500、輸咗無得揀要摑面

由影帝李政宰等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）紅爆全球，其中孔劉以「拍畫片」遊戲邀請主角對決的情節，讓人留下深刻印象，有本港九龍區男校學生近日在網上投稿指，校內1名有錢仔在看完劇集後，竟模仿孔劉拿出一大疊500元紙幣，提出玩擲骰遊戲，勝者可獲500元，但輸者必須讓他摑一巴掌。



有九龍區男校學生網上投稿，指校內1名有錢男同學模仿劇中的孔劉，以財力吸引同學遊戲，輸者要被他摑一巴。（《魷魚遊戲》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

在《魷魚遊戲》第1集中，以一身西裝出現的孔劉飾演為主辦方招攬參賽者的角色，他於地鐵站邀請男主角李政宰玩「拍畫片」遊戲，男主角贏可獲10萬韓圜；相反，輸就交出同額款項，交不出則被掌摑一巴。

有九龍區男校學生最近在instagram「schools.secrets」投稿，指校內有1名家境非常富裕的男同學在看完《魷魚遊戲》後，突發奇想打算模仿孔劉「係咁用錢撻人」，便在午膳時間拿出一疊500元紙鈔，以及1顆骰仔，表示只要有同學連續擲2次都是同一數字，就能拿走500元；不過，失敗的話需「送塊面畀佢」，不能以錢代替。

帖文續指，擲骰遊戲最後竟有10多名同學參與，「仲排隊排到課室出面」，直至午膳時間結束，該名男同學共派出1500元。後來在上課時，女老師看到數名同學雙頰發紅，問他們發生什麼事，「佢哋就話天氣太熱，曬到塊面紅晒」。

投稿者目睹事件後無奈慨嘆，「原來有錢真係可以為所欲為」，又直斥參與遊戲的同學毫無尊嚴，「為咗500蚊送塊面就畀人咁樣，畀阿爸阿媽知道咗一定好傷心」。

最後該遊戲吸引10多名同學參加，投稿者不禁慨嘆「原來有錢真係可以為所欲為」。（《魷魚遊戲》劇照）

帖文一出，不少網民紛紛笑言要報名，「有冇電話號碼可以報名？」、「想join」，也有人理解參加者的動機，留言指「喺香港有時候錢真係大過尊嚴」、「你好明顯未夠窮」、「凡事都有個價，500蚊會傷心，咁5000會唔會冇咁傷？再唔係5萬」，甚至反斥投稿者多管閒事，「憑自己本事賺500蚊返嚟有咩問題？」、「其實有咩問題？你情我願」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：12星座玩《魷魚遊戲》防備誰？3星座最易背叛隊友 第1名竟是他？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



12星座玩《魷魚遊戲》防備誰？3星座最易背叛隊友 第1名竟是他？

+ 11

同場加映：12星座玩魷魚遊戲能撐多久？ 白羊座或最快死 這位最易出賣朋友【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



12星座玩魷魚遊戲能撐多久？ 白羊座或最快死 這位最易出賣朋友

+ 43

同場加映：Netflix《魷魚遊戲》椪糖meme圖大熱 香港航空梗圖嚇暈參加者【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



《魷魚遊戲》劇集播出後，Twitter出現「椪糖」迷因（meme）改圖，其中香港航空亦來湊熱鬧，在官方facebook貼出飛機形狀的「椪糖」，令人一眾網民大叫救命，甚至形容如參賽者抽中，應該會直接嚇暈。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



男主角李政宰選了雨傘圖案，最後一刻成功過關。 （《魷魚遊戲》劇照）

香港航空亦加入《魷魚遊戲》熱潮，在官方facebook上載「椪糖」梗圖，網民笑言參賽者看到即喊，因為死路一條！（香港航空fb圖片）