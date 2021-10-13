台灣最紅色情場所轉型惹網民熱議　蔡阿嘎攜妻闖金錢豹揭內裡春光

因為受到疫情影響，台灣「八大行業」很久無法營業，當地赫赫有名的金錢豹酒店日前宣布轉型經營「自助式KTV」，炒熱話題。台灣YouTuber蔡阿嘎開心在個人頻道po出開箱金錢豹KTV影片，搞笑一窺酒店風光。



在金錢豹門口，「大頭佛」開心表示，有幫蔡阿嘎「叫小姐」，沒想到「小姐」一現身，竟然是蔡阿嘎老婆「二伯」，讓他當場眼神死，笑翻全場。蔡阿嘎說，「從小學就聽到金錢豹，終於可以踏進來了。」6點金錢豹一開門，他們就進場朝聖。

【圖輯】蔡阿嘎與制服女熱舞：隨便一位女服務生都超會搖！點圖放大瀏覽他與老婆「二伯」進闖金錢豹👇👇👇

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進到金錢豹，蔡阿嘎一行人先進入8人中型包廂，只見全場裝潢金光閃閃，大理石桌、鑲金面紙盒，風格老派華麗。蔡阿嘎還開金口唱了1998年中堅份子的老歌〈愛人好累〉，他一度想點自己的歌，但很尷尬並點不到。之後他們又進入另一個超大包廂，可以容納20幾人，空間大到可以滿場跑。蔡阿嘎還笑稱，「尾牙想辦在金錢豹」。

唱到忘我，蔡阿嘎也拉著穿制服女服務生一起熱舞，只見她超嗨扭動，毫不怯場。蔡阿嘎笑稱，「隨便一位女服務生都超會搖！偉哉金錢豹！活到37歲終於見世面了」。

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事後結算，超大包廂一小時五千（台幣、下同），中包廂一小時兩千，他們歡唱兩小時，沒有點酒，只有礦泉水，2小時共花了1萬4千元，不過如果很多人一起體驗，一個人只要幾百元也很划算。這對夫妻笑稱，體驗完金錢豹，要回家帶小孩了。

網友大呼開了眼界，「一噴煙，那種感覺都不一樣」、「貧窮都限制了我們的想像啦」、「阿嘎很會跳舞欸！腰很會搖，第一次看到內部裝潢，大開眼界」、「誰是中堅份子？」、「金錢豹給阿嘎開箱，立刻變闔家團聚的好場所」、「蔡董...你很久沒來了捏」。

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