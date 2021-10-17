加入蛇夫座後「全部星座大執位」一文看清13個星座中你是什麼座！

星座學說一個人在某個時間段出生，就對應著特定的星座，而對於科學界的角度來說，認為這是處於一個混沌系統之中，沒有任何計算方式可以預測人、事、物的命運軌跡，未來是未知且會隨時改變的。12星座真的能決定人的未來走向嗎？



英國廣播公司BBC在多年前曾發過一篇文章關於「黃道上有13個星座」並告訴讀者「你真實的星座其實是錯的！」，畢竟傳播影響力極大，並在歐洲，加拿大，巴西和澳大利亞引起了無數轟動的報紙頭條。甚至有天文學家表示還有一個未知的第13個星座等之類的新聞報導，便引起了一場偽科學風波。

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有一項於1958年開始的長期追蹤的研究，針對2000多名在英國倫敦一帶出生，且彼此出生時間只差幾分鐘的的檢測者們，研究人員研究了100多種不同的特徵，包括這些人的性格、焦慮程度、婚姻狀態、社交、職業、智商水平、甚至是徳智體群美等各項技能的能力表現皆不相同。若根據占星術的理論來驗證，這些同星座的人應該彼此會非常相似吧？

但，科學家們在雙胞胎身上也找不到任何相似之處的證據，並在當時《Journal of Consciousness Studies 意識研究雜誌》中報導：「測試結果始終是負面的。」，而這項研究分析是由澳大利亞珀斯的科學家，前占星家杰弗裡迪恩（Geoffrey Dean）和加拿大薩斯喀徹溫大學的心理學家伊万凱利（Ivan Kelly）進行的。

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確實難以證明星座與人類性格及遭遇有關，也難怪西洋占星術在注重理性與科學的現今，仍時不時被當成是一種偽科學。

還是要介紹一下什麼是十二星座？

在占星術，黃道帶被人為劃分為十二個隨中氣點移動（與實際星座位置不一致）的均等區域，各自都有符號。 因此，黃道帶是一個天球坐標系統，或是更具體的說是一個黃道坐標系統，以黃道做為緯度的基準平面（原點），並且以太陽在春分時的位置作為經度的原點。

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天文學除了使用赤道坐標系統外，也使用以黃道帶為基礎的黃道坐標系統，同時這些名詞和12個符號的名稱也被用在占星術的天宮圖中。

以下表格列出了13個黃道星座以及12個古典星宮，其中的蛇夫座是直到1930年才由國際天文聯會官方確認的黃道星座。

13個黃道星座以及12個古典星宮（維基百科截圖）

隨著占星術的流行，美國專業占星家協會稱，仍有80％的英國人會閱讀星座專欄，而心理學研究發現60％的人會定期閱讀他們的星座。無論過了幾個世紀，使用星座的分析來深入了解人的性格和命運，終究是一股令人無法抗拒的吸引力。

其實真正的神秘學從業者仍是非常尊重科學的，並且也等待著用更科學的知識為大家帶來更多真相。畢竟科學是用來認知世界的方法之一，當科學的儀器改進或者是研究相關理論有進展，科學界就能得到更多的內容去驗證事實。科學家能夠解釋到什麼程度，取決於發展到了怎樣的程度，這就是「有幾分證據說幾分話」最好的例子。

參考文獻：

Astrology an exercise in deception, scientific study claims

維基百科



【本文獲「科學最前線」授權轉載。】