結婚3年冇仔生　老婆拒睇醫生爆喊吐真相　原居民丈夫想提離婚

不少夫妻期待結婚後能誕下愛情結晶，但1名網民在討論區發文，表示其原居民朋友結婚3年，但一直沒有兒子，男家不斷催促2人生子，深怕「遲啲政府冇地畀佢哋起樓」，男方遂提出兩夫妻去看醫生檢查，未料妻子聽後立即痛哭，透露自己曾經在內地墮胎2次，導致私處經常流血。丈夫意外得知另一半該段經歷後，則心思思應否提出離婚。



有網民分享友人故事，指其原居民朋友因為婚後3年都沒有子女，便向妻子建議一起看醫生，未料妻子透露自己原來曾墮胎。（《三十而已》劇照）

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樓主在連登討論區以「朋友結婚3年無仔生想同老婆離婚」為題發文，稱其朋友是原居民，「生仔有丁分」，惟結婚3年至今都沒有子嗣，家人直給壓力，着2人盡快生子，擔心政府之後不再撥地予原居民建屋。男方起初以為是自己生育能力出問題，便向妻子提出一起找醫生檢查。

不過，妻子聽後反應極大，突然痛哭並拒絕看醫生，男方立即安撫，後來妻子才透露一切，表示自己過去曾兩度懷有前男友的孩子，並在內地墮胎，「搞到下面成日流血」，丈夫事後數日一直安慰她，惟同時瞞着妻子獨自找醫生檢查，結果顯示其生育能力正常。

男方的家人一直催促2人生子，在得知妻子曾經墮胎後，丈夫懷疑妻子無法生育，不知應否提出離婚。（《最完美的離婚》劇照）

樓主最後在帖文問道，究竟朋友應該「離婚搵過個生，一個仔一棟村屋喎」，還是「唔離，老婆冇得生已經好慘」。不少網民留言表示支持離婚，並指是女方隱瞞在先，雙方在結婚前坦誠過去，更何況是有關生兒育女的事，但也質疑男方為何會全然不知，「你朋友又會乜都唔知就結婚嘅」、「一定搵過個啦，咁樣呃人」、「隱瞞自己老公，之前落過兩次喎」。

然而，亦有部份網民認為樓主的朋友應原諒妻子，稱「人誰無過，你朋友都唔愛佢老婆，浪費完人哋青春就話離婚」，批評男方根本不是真正愛妻子，反而只是當對方是生仔工具，「真正愛一個人係會愛埋佢嘅過去，有猶疑嘅就放過個女仔啦」。

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